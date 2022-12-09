عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة: فرص استثماري جديدة في مجال إدارة المخلفات

صدى البلد

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا مع العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، لمناقشة التحديات والأوضاع الراهنة وتطوير سير العمل، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من العاملين بالقطاعات المختلفة بالجهاز.

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الجهاز يلعب دورا هاما في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، حيث يقوم بمهام التخطيط والتنظيم والرقابة للمنظومة، خاصة في ظل أهمية تحدي إدارة المخلفات لمصر على المستوى الوطني، وتسليط الضوء عليه على المستوى الدولي كإحدى مسببات انبعاثات تغير المناخ خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27،

 

ولفتت الوزيرة إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص والشركاء في منظومة إدارة المخلفات على المشاركة في إطار تفعيل إجراءات قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي صدر مؤخرا، وتشجيع الاستثمار في ادارة المخلفات بأنواعها من خلال الحوافز المختلفة.

 

كما استعمت وزيرة البيئة من العاملين بقطاع المخلفات الخطرة إلى الإجراءات التي تتم من خلال متابعة الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وإصدار الموافقات الخاصة بها ، وبحثت معهم كيفية حل المعوقات التي تواجههم، كما تطرقت إلى ملف المخلفات الإلكترونية واستعمت إلى شرح عن اهم السياسات والقرارات المنظمة له، وأكدت على ضرورة العمل على دعم العاملين في هذا المجال ليتحولوا من قطاع غير رسمي لأصحاب صناعة حقيقية، نتيجة زيادة الوعي بفرص المشاركة والاستثمار، مع الاستمرار فى تطوير العمل والتشريعات والقوانين الخاصة بالمخلفات الإلكترونية، فبعد أن شهد السوق قبل ٢٠١٨ وجود شركة واحدة رسمية تعمل في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، تحول العديد في القطاع غير الرسمي بعد توفيق أوضاعهم لإنشاء مصانع في هذا المجال،  ليصل عدد الشركات الحاصلة على موافقات للعمل في المخلفات الإلكترونية ١٥ شركة، ووجهت بضرورة تنسيق التعاون بين جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات فيما يخص الموافقات البيئية للشركات العاملة في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار فى مجال المخلفات الالكترونية مع توفير التمويل اللازم لهم.

 

ولفتت الوزيرة إلى أهمية فتح مجالات استثمارات وجلب تكنولوجيات مختلفة في مجالات المخلفات بكافة أنواعها ، مشيرة إلى أن هذا هو الدور الحقيقي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات من خلال عقد جلسات تشاور مع القطاع الخاص للاستماع إلى رؤيتهم لتطوير هذا القطاع والصعوبات التى تواجههم وإيجاد حلول لها مع عرض الفرص الاستثمارية الواعدة فى كل قطاع من المخلفات مثل إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى بدائل للأكياس البلاستيكية من خلال تدوير مخلفات زراعة الموز وتحويلها إلى منتجات تغليف يتم تصديرها.

كما استعرضت الوزيرة نظام إدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، ودوره في تسهيل التقديم على التراخيص اللازمة من خلال اتاحة المعلومات الخاصة بالمستندات المطلوبة، وتيسير اجراءات الترخيص الكترونيا وفي حال الموافقة تتاح إمكانية الدفع الإلكتروني للرسوم ، حيث قامت ٢٣٦ شركة بالتسجيل على هذا النظام حتى الآن، ومستجدات انشاء نظام إلكتروني للتظلمات وتطوير الموقع الالكترونى للجهاز ليتواكب مع أحدث المستجدات ، وتصميم نظم إلكترونية لتيسير عمل إدارات جهاز المخلفات.

وشددت الوزيرة على ضرورة الاستفادة من قانون المخلفات الذي يقوم على مبدأ تشجيع الاقتصاد الدوار، وتفعيل الدور الرقابى للجهاز من خلال مراقبة المنظومة بشكل مستمر، ووضع قائمة محدثة بالمؤسسات العاملة في المخلفات في مصر، مع وضع تصور لكيفية المضي قدما في دفع الاستثمار في مجال المخلفات وتفعيل الاستراتيجيات الخاصة بالمخلفات بأنواعها لتكون البيئة محفز للاقتصاد، وتركيز جهاز تنظيم إدارة المخلفات على دعم التكنولوجيا والبحث العلمي وجذب الاستثمارات والتمويلات للشركاء لدفع منظومة إدارة المخلفات في مصر، للإعلان خلال الأشهر القادمة عن فرص استثمارية جديدة في مجال إدارة المخلفات.

E3A8EB96-637B-461B-A74B-41424F49D034
E3A8EB96-637B-461B-A74B-41424F49D034
EDF6D012-FC40-4D8B-A24A-B0A9414C104B
EDF6D012-FC40-4D8B-A24A-B0A9414C104B
DFAF705A-E8D3-41E8-BD29-E0DF59F7C7AB
DFAF705A-E8D3-41E8-BD29-E0DF59F7C7AB
وزيرة البيئة المخلفات تطوير اليات العمل فرص استثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رخص 480 جنيهًا .. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

سيلين ديون: أعاني من اضطراب عصبي نادر

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

فقد 40 جنيها.. تراجع حاد في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة الآن

بعد استقراره 8 أيام بمصر|الدولار يتراجع بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

عودة كهربا وقيده أفريقيًا.. تفاصيل جديدة في أزمة اللاعب مع الزمالك

شك في المحامي وطليقته.. النيابة تكشف سر قاتل بنداري حمدي

ترشيحاتنا

ينافس الأهرامات العظيمة.. مجلة الخرسانة العالمية تنشر تقريرا عن البرج الأيقوني

نائب وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة وضرورية لتحقيق مستهدفات الدولة

خبير مناعة يكشف مفاجأة غير متوقعة عن جدري القرود.. وكيفية الوقاية

عودة مباريات كأس العالم.. قنوات مفتوحة لنقل مباريات ربع النهائي

تلقي الخدمات في أي محافظة.. تاج الدين يعدد مزايا التأمين الصحي الشامل

أبرز 5 تصريحات لرئيس النواب خلال الجلسات من 4 لـ 6 ديسمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفت وجريء.. تفاصيل إطلالة ليلي علوي في ختام مهرجان البحر الأحمر

مش هتصدق.. سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي

بعد ارتفاعها لأيام عادت للاستقرار.. مفاجأة في أسعار الفراخ والبيض

أعراضه خطيرة.. تعرف على مرض سيلين ديون

فيديو

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

خطيبي طلع اخويا .. فيديو مؤثر لفتاة يثير تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ