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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبرز 5 تصريحات لرئيس النواب خلال الجلسات من 4 لـ 6 ديسمبر

المستشار الدكتور،
المستشار الدكتور، حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

ننشر أهم تصريحات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب خلال الجلسات العامة 4 – 6 ديسمبر 2022 والتي جاءت كالآتي: 

 

1-الدولة تعمل على التصدي لظاهرة البناء العشوائي لما يشكله من أضرار بوجه مصر الحضاري من خلال إزالة ما يشكل إخلالاً بالسلامة الإنشائية ويهدد حياة المواطنين والتصالح في بعض المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها.

 

2-مدينة المنصورة الجديدة واحدة من أهم شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي وثمرة من ثمار خطة التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة... ومصر استعادت وجهها الحضاري الذي يليق بهويتها الثقافية وتراثها من خلال ما أحدثته من نقلة نوعية في مجال التخطيط العمراني.

 

3-مؤسسات الدولة تتبنى خطة قومية لإنشاء مدن ذكية تُعرف بـ"مدن الجيل الرابع" كإحدى الوسائل القادرة على زيادة الرقعة المعمورة وجذب النمو السكاني لإحداث تنمية عمرانية مستدامة لتحسين حياة المواطنين.

 

4-تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة التنمية على أرض مصر الذي يكتب كل يوم بجهده ورؤيته المستنيرة تاريخاً جديداً وحضارة جديدة، عنوانها: "استعادة قوة ومجد الدولة المصرية، من أجل حاضر ومستقبل أفضل لشعبها العظيم".

5-مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين الهامة ويتطلب التدقيق في كافة الأمور الفنية حتى يخرج بشكلٍ يرضي جميع فئات الشعب لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين أوضاعها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة . 

 

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