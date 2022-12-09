حريق بالمركز التجاري في موسكو.. فيديو

اشتباه في عمل إجرامي

عرضت قناة العربية و euronews (عربي)، تقرير فيديو عن حريق هائل بمركز تسوق في ضواحي موسكو.. ومقتل شخص على الأقل.

وجاء فى الفيديو أن الحريق على مساحة كبيرة واشتباه في عمل "إجرامي".

أفادت دائرة الطوارئ في مقاطعة موسكو بمصرع شخص واحد في حريق كبير اندلع في متجر "OBI" في مركز "ميجا خيمكي" للتسوق الواقع في المقاطعة.

وجاء في بيان صدر عن الدائرة، اليوم الجمعة: "بمدينة خيمكي، في المنطقة الثامنة، المبنى 2، اشتعلت النيران في متجر "OBI". اندلع حريق تبلغ مساحته 150 مترا مربعا في سقف المبنى".

من جانبه دقق المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية أن مساحة الحريق ارتفعت إلى 18 ألف متر مربع. وقال إن عملية إطفاء الحريق يشارك فيها 70 شخصا و20 سيارة اطفاء.

وتابعت مصادر رسمية أن انهيار سقف في متجر "OBI" وقع على مساحة 5 آلاف متر مربع، مضيفة أن الانفجارات كانت تهز قسم البناء في المتجر، حيث يتم تخزين علب طلاء ورذاذ.