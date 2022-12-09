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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة السياحة والآثار تستضيف مجموعة من الوكلاء ومسئولي التسويق بالسوق الألماني

منظمي الرحلات الألمان
منظمي الرحلات الألمان

قامت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع أحد منظمي الرحلات الألمان، باستضافة وفد من مجموعة من الوكلاء السياحيين ومسئولي التسويق والمبيعات الذين حققوا أعلي نسبة مبيعات في السياحة الوافدة لمصر من السوق الألماني.

 

وقد استغرقت هذه الرحلة ٥ أيام وتضمنت زيارات لعدد من الأماكن السياحية والمناطق الأثرية بمدينتي الغردقة والقاهرة، حيث زاروا بالقاهرة المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود الوزارة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري في الفترة القادمة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الترويجية في الأسواق السياحية المختلفة ومن بينها السوق الألماني الذي يعتبر من الأسواق السياحية الرئيسية بالنسبة لمصر.

 

ومن جانبه، أوضح الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الاستضافة تعد فرصة جيدة لتعريف المشاركين بها بالمقصد السياحى المصرى والتطورات التى طرأت عليه فى الآونة الأخيرة وتسليط الضوء على مقوماته السياحية والأثرية التي يتميز بها والتى من الممكن إبرازها والتركيز عليها خلال عمليات الترويج والتسويق التي يقومون بها للمقصد السياحي المصري بالسوق الألماني.


  
وقد قام الأستاذ محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة بلقاء الوفد بمدينة الغردقة والترحيب بهم، مستعرضاً آخر التطورات والمستجدات التي شهدها المقصد السياحي المصري خلال الفترة الأخيرة وخاصة لتطوير البنية التحتية السياحية وأبرز المشروعات الجديدة المتعلقة بالسياحة ومنها المدن السياحية الجديدة.

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وزارة السياحة والآثار منظمي الرحلات الألمان السياحة المتحف المصري الغردقة المتحف المصري بالتحرير

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