ارتفاع الدولار وهبوط الذهب.. تفاصيل الأسعار بالفيديو

ارتفاع الدولار وهبوط في الذهب | تفاصيل الاسعار

قدمت مذيعة صدي البلد رينال عويضة تغطية إخبارية عن تفاصيل ارتفاع الدولار وهبوط في الذهب

عوض الدولار أمس بعض الخسائر التي سجلها في اليوم السابق بعد أن ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات أخرى، 0.19 بالمئة إلى 105.33 في الجلسة الآسيوية، بعدما تراجع 0.42 بالمئة خلال الليل، فيما كان أول هبوط له منذ يوم الجمعة.

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يذكر أن مؤشر الدولار تراجع بقوة على مدار الأيام الماضية على خلفية تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي أشار إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة ، منوها بأن الشهر الحالي قد يشهد رفع الفائدة بـ 50 نقطة وليس 75 نقطة أساس.

وعاودت الورقة الخضراء ارتفاعها من جديد مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عاملين أكثر مما كان متوقعاً في نوفمبر، مما قد يعطي الفيدرالي الأميركي حافزاً أكبر لرفع أسعار الفائدة.



وعلى المستوى المحلى وفي مصر سجّل سعر الدولار ثباتا مقابل الجنيه، وسجل الدولار اليوم الجمعة 9-12 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

واستقر سعر الدولار استقرارا مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك العاملة في مصر،، عند مستويات 24.64 جنيه للدولار الواحد.

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، “24.54 جنيه للشراء، “24.59 جنيه للبيع.



أما أسعار الذهب على المستوى العالمي فزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1793.16 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه انخفض 0.3% منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1804.80 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1%، ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.



وعلى المستوى المحلى هبطت أسعار الذهب بشكل كبير.. إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1897 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 1660 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1423 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 13280 جنيها.

وسجّل سعر الذهب أعلى مستوى وصل إليه بعد ذروة الحرب الروسية الأوكرانية ، إذ تخطى الجرام عيار 24 الـ 2,091 جنيهًا رسميًا بدون مصنعية ووصل ل 2150 جنيها أو يزيد بمصنعية ودمغة وضريبة بعض المشغولات، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 14,640 جنيهًا لأول مرة بعد 13,760 جنيهاً الاثنين 5 ديسمبر .

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.