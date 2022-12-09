عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء المصرية تقدم نصائح مهمة للاستخدام الأمثل للعقاقير

نصائح للاستخدام الآمن
نصائح للاستخدام الآمن والأمثل للأدوية​

في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وإيمانا منها بأهمية خلق ثقافة صحية رشيدة لاستخدام الدواء؛ تقدم الهيئة مجموعة من النصائح الهامة، والتي يجب الأخذ بها عند تناول الدواء؛ لتحقيق أقصى استفادة منه، ومنع حدوث أي مشاكل من استخدامه: ​
_ قم بفحص أوقات أخذ الدواء، وهل يؤخذ مع الطعام أم لا؟​
_ اقرأ اسم الدواء وجرعته قبل تناوله​
_ إبلاغ الصيدلي عند تناول أدوية أخرى أو مكملات غذائية أو أدوية عشبية​
_ تناول الجرعة المقررة، مع الالتزام بتوقيتها حسب التعليمات 
_ احفظ الأدوية في درجة حرارة معينة كما هو مدون على المستحضر.​
_ لا تقم بتغير طريقة تناول الدواء، أو عدم أخذه بدون الاستشارة المسبقة لمقدم الرعاية الصحية، وإعلامه إن حدث أي تغيير.​
_ الرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية حال نسيان جرعة الدواء، أو أخذ جرعة زائدة​
_ استفسر عن الأعراض الجانبية للدواء.​
_ عدم قيادة السيارة إن كنت تعاني من الدوخة والتعب بسبب تناول الدواء ​
_ عدم تخزين الأدوية لفترات طويلة، وكذلك عدم تخزينها في الحمام، ووضعها في مكان ملائم حسب الشروط المدونة على علبة الدواء ​
_ إبعاد الأدوية عن متناول أيدي الأطفال. ​
_ احرص على التأكد من صلاحية الدواء، ولا تتناول دواء بعد تاريخ انتهاء صلاحيته ​
وتحث  هيئة الدواء المصرية السادة المواطنين بضرورة استشارة الصيدلي من أجل تلافي تلك الأخطاء، والحصول على الفاعلية المطلوبة من الدواء، والاستخدام الآمن؛ وذلك لأن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء؛ لما له من مؤهلات علمية متخصصة في الشأن الدوائي، وخبرات عملية تتيح له إسداء النصيحة المناسبة لكل حالة على حدتها.​
 

الدواء ثقافة صحية اسم الدواء التعليمات الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رخص 480 جنيهًا .. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الجرام فقد 40 جنيها.. تراجع حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم 9 ديسمبر و مفاجأة بشأن الدولار مقابل الجنيه.. أخبار تهمك

ضرب حتي الوفاة.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة في اعتداء مدرس علي تلميذة أسيوط

ارتفاع الدولار وهبوط الذهب.. تفاصيل الأسعار بالفيديو

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

عودة مباريات كأس العالم.. قنوات مفتوحة لنقل مباريات ربع النهائي

بعد استقراره 8 أيام بمصر|الدولار يتراجع بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

منعها من الغناء.. كل ما تريد معرفته عن مرض سيلين ديون

خطيب المسجد النبوي: التساهل انتشر في بعض وسائل التواصل بهذا الجانب.. فاحذروا

ولي العهد السعودي: ما وصلت إليه الصين اليوم بمثابة قصة نجاح

مصرية 100%.. تاج الدين يحدد موعد الانتهاء من تطبيق التأمين الصحي الشامل

قوى عاملة البرلمان تواصل مناقشة مشروع القانون الجديد.. المجالس النيابية: نحاول إرضاء جميع الأطراف وتحقيق الصالح العام

خطيب المسجد الحرام: صاحب المسئولية المخلص يصلح نفسه وغيره ويحارب الفساد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس أنيقة... زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ملفت وجريء.. تفاصيل إطلالة ليلي علوي في ختام مهرجان البحر الأحمر

مش هتصدق.. سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي

بعد ارتفاعها لأيام عادت للاستقرار.. مفاجأة في أسعار الفراخ والبيض

فيديو

ارتفاع الدولار وهبوط الذهب.. تفاصيل الأسعار بالفيديو

انتشار حقن فولتارين مغشوشة.. وهيئة الدواء توجه رسالة للمواطنين.. فيديوجراف

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ