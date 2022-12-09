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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استعدادات جامعة عين شمس لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. التفاصيل كاملة

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أن الكلية قامت بتجهيز الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول دور يناير 2022-2023  ويمكن للطالبات مع معرفة الجدول من خلال هذا الرابط اضغط هنا.


وأضافت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أن معايير وقواعد ومواصفات الورقة الامتحانية التى يتم اعتمادها من مجلس الكلية تشترط تناسب الوقت المتاح للإجابة مع الزمن المقرر للاختبار.

 

وشددت علي ضرورة أن تقيس الأسئلة أكبر عدد ممكن من مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسى، وفى سبيل ذلك فإنها ستجمع بين الأسئلة الموضوعية والمقالية القصيرة المطورة التى تقيس المهارات العليا.

 

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الكلية تقوم بإعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023 لطلاب مرحلة الليسانس، علي أن تبدأ في شهر يناير المقبل.

 

امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة عين شمس 


ووجه “جلال”، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، رسالة عاجلة للطلاب بأنه يجب على الالتزام بالمواعيد، لأنه لن يسمح بالدخول بعد بدء الامتحان إلا في حدود 10 دقائق فقط.

 

وأشار عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أنه لن يتم السماح بدخول الامتحانات لمن لم يتلقَ التطعيم وذلك وفقا القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات، والتى تشدد على الحرص على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير والحرص على سلامة جميع عناصر عملية الامتحانات.

 

وأضاف أن إدارة شؤون التعليم والطلاب سوف تقوم بإعداد جداول الاختبارات بعد التنسيق مع الأقسام العلمية والطلاب، ويتم إعلانها قبل موعد أول اختبار بثلاثة أسابيع، وأن معايير وقواعد ومواصفات الورقة الامتحانية التى يتم اعتمادها من مجلس الكلية تشترط تناسب الوقت المتاح للإجابة مع الزمن المقرر للاختبار. 

 

قالت الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن امتحانات للفصل الدراسي الأول ستكون حضوريًا بالكلية.

 

وأوضحت الدكتورة حنان كامل أن امتحانات يتم تحضير جداول الامتحانات قريبا واعلانها مشيرًا إلى أن الامتحانات ستعقد وسط إجراءات احترازية.

 

وأكدت الدكتورة حنان كامل أنه يتم نشر جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول علي كافة وسائل التواصل الاجتماعي بالكلية، مشددة علي أهمية توقيع الطالب في كشف الحضور، وتخصيص مراقبين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.


محظورات خلال امتحانات الميدترم:


1- عدم السماح بدخول الطالب لجنة الامتحان دون إثبات الشخصية "كارنية الكلية" أو ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.

2- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان

3- عدم السماح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان

جامعة عين شمس كلية البنات جامعة عين شمس الفصل الدراسي الأول معرفة الجدول وقواعد ومواصفات الورقة الامتحانية

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