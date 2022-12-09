الرئيس التونسي : يجب معالجة أسباب الفقر في جميع العالم

حث الرئيس التونسي قيس سعيد على معالجة أسباب الفقر داخل الدول وعالميا على السواء، مؤكدا أن التنمية يجب أن تكون حقيقية وملموسة في العالم.

وقال سعيد، خلال مشاركته في القمة العربية الصينية بالرياض، "شعوبنا دفعت ثمن الأوبئة والآثار السلبية للتغيرات البيئية، ونبحث في القمة العربية الصينية أفكارا مختلفة للتنمية".

وأضاف "يجب تعبيد طريق جديدة مع الصين من أجل مستقبل أفضل، ولا تنقصنا الإرادة ولا الحكمة لبناء عالم جديد قوامه التنمية والأمن".

وحذر سعيد من أن "الأوضاع الصعبة تعزز الإرهاب، وبعض الدول لم تشهد أي تنمية وتزداد فقرا".