عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بطارية تدوم ليومين .. مواصفات سامسونج جالاكسي A72.. فيديو

سامسونج جالاكسي
سامسونج جالاكسي A72

تقدم شركة  سامسونج  هاتف A72 الذي يقدم أداءً رائعا مع المهام المتعددة بفضل المعالج القوي ثماني النواة مع ذاكرة الوصول العشوائي التي تصل إلى 8 جيجابايت.

وفقا للموقع الرسمي للشركة المصنعة يمتاز هاتف  سامسونج  جالاكسي A72 بشاشة كبيرة الحجم تصل إلى 6.7 بوصة من نوع الـ    Super AMOLED وجودة FHD+ مع درجة سطوع 800 شمعة أي شمعة واحدة لكل متر مربع وبالتالي هذا المستوى من السطوع يوفر لكل شاشة يمكن استخدامها بسهولة في الشمس الساطعة والإضاءة العالية.

يتميز موبايل  سامسونج  جالاكسي A72  بأنه حاصل على شهادة من SGS لأن شاشة الهاتف تقلل من تأثير الضوء الأزرق الضار على العين كما ان الشاشة مع معدل تحديث 120 هرتز، كما أنها مقاومة للماء والأتربة تصنيف IP67 ولكن لا ينصح أبدا بغمره في الماء أو حتى استخدامه على الشاطيء أو عندما تكون الأيدي مبللة.

وفقا لموقع gsmarena التقني يأتي هاتف سامسونج جالاكسي A72 بمعالج من كوالكوم SM7125 Snapdragon 720G ثماني النوى بتكنولوجيا الـ 6 نانو ومعالج للرسوم الجرافيك Adreno 618، كل ذلك مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام إما 6 أو 8 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت حسب الإصدار، يمكن زيادة مساحة التخزين الداخلية والاحتفاظ بكل الفيديوهات والصور من خلال إضافة كارت ميموري microSDXC حتى 1 تيرابايت.

Galaxy A72

خبر صادم.. اختراق هاتف سامسونج الباهظ الثمن Galaxy S22 للمرة الثالثة

إذا كنت من أصحاب ساعة جلاكسي 5 أو 4.. سامسونج تطلق تحديثا لها

يأتي جهاز سامسونج جالاكسي A72 ببطارية 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع السلكي بقوة 25 وات وتدوم ليومين دون الحاجة لشحن، كما أن الهاتف بوزن إجمالي 203 جرام وسمك 8.4 مم ويأتي مع نظام تشغيل أندرويد 11 يمكن ترقيته إلى 12 مع واجهة مستخدم One UI 4.1.

من أهم مميزات هاتف جالاكسي A72 هي الكاميرا الخلفية الرباعية، التي تسمح لك بالتقاط صور في غاية الوضوح سواء في النهار أو في الليل مع الإضاءة الخافتة مع ميزة OIS لالتقاط صور عالية الدقة و الوضوح.

تأتي الكاميرا الرئيسية في جالاكسي A72 بدقة 64 ميجابيكسل، مع فتحة عدسة f/1.8 والثانية 8 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.4 والثالثة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2 والرابعة 5 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.4، بينما الكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.

يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي بعدة ألوان جذابة وهي الأزرق والأبيض والأسود والبنفسجي ويبدأ سعره من 12 ألف جنيه مصري.

سامسونج سامسونج جالاكسي سامسونج جالاكسي A27 كوالكوم Snapdragon كارت ميموري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب يعلن عن حدث مهم خلال 10 أيام

منشور قاسٍ من طليقته| صدمة لمحبي شيف عربي شهير بعد انفصاله عن زوجته

«بعد الغزل وكُلِي يا مراتي» طلقها.. تفاصيل أزمة أبو جوليا وزوجته

ماذا قالت دنيا سمير غانم عن حمل شقيقتها إيمي؟.. تفاصيل

مشاهدة مباراة هولندا ضد الأرجنتين مباشر الآن 0 - 0 في كأس العالم

متحدث الرئاسة : السعودية تشيد بالجهود المصرية في إنجاح القمة العربية الصينية

عيار 21 بـ 1670 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

مفاجأة.. عمرو أديب: تراجع الأسعار في هذا التوقيت| شاهد

موضوعات متعلقة

صديق للبيئة يعيش طويلا.. اعرف سعر ومواصفات نوكيا X30.. فيديو

نوكيا تقدم هواتف اقتصادية تعيش لسنوات طويلة

خطر على الأمن القومي .. حظر استخدام تيك توك في بعض ولايات أمريكية

معهد بروكينجز.. أربع سيناريوهات تنتظر "تويتر" في 2023

آبل تطلق ميزة التشفير التام لحماية بيانات الـ iCloud

توفر طاقة الموبايل والذاكرة.. جوجل تعلن عن إعدادات جديدة في Chrome

قبل الكشف عنه رسميا.. اعرف كل مواصفات شاومي 13.. فيديو

إيلون ماسك يحول مقر تويتر لـ فندق وغرف نوم كاملة.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ؟.. كثيرون لا يعرفون

انطلاقة جديدة لـ بيويك "إنفيستا" الرياضية .. تفاصيل

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وماذا طلب محامي اللاعب

دعاء للميت أبي.. 8 كلمات تملأ قبره بالرضا والنور والسرور والأنس

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا؟.. اعرف التوقيت الصحيح قبل الفجر

أستراليا وكندا تفرضان عقوبات على أشخاص وكيانات في إيران وروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريض يشاهد مباراة بكأس العالم أثناء إجراء عملية جراحية

سعرها خيالي.. شاهد أغلى فاكهة أناناس في العالم

سعره يصل لـ75 ألف جنيه.. نانسي عجرم بـJumpsuit لامع مكرر

كيف تميز بين الذهب الأصلى والمغشوش.. طريقة سهلة وبسيطة

فيديو

يسرا لمنتقديها: مش هنزل للمستوى ده l فيديو

بالدموع.. مصطفى كامل يعين حلمي بكر نقيبا شرفيا للموسيقيين| فيديو

هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي؟.. تفاصيل

الدوري السعودي أم أوروبا؟.. تعرف على وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ