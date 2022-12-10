بطارية تدوم ليومين .. مواصفات سامسونج جالاكسي A72.. فيديو

تقدم شركة سامسونج هاتف A72 الذي يقدم أداءً رائعا مع المهام المتعددة بفضل المعالج القوي ثماني النواة مع ذاكرة الوصول العشوائي التي تصل إلى 8 جيجابايت.

وفقا للموقع الرسمي للشركة المصنعة يمتاز هاتف سامسونج جالاكسي A72 بشاشة كبيرة الحجم تصل إلى 6.7 بوصة من نوع الـ Super AMOLED وجودة FHD+ مع درجة سطوع 800 شمعة أي شمعة واحدة لكل متر مربع وبالتالي هذا المستوى من السطوع يوفر لكل شاشة يمكن استخدامها بسهولة في الشمس الساطعة والإضاءة العالية.

يتميز موبايل سامسونج جالاكسي A72 بأنه حاصل على شهادة من SGS لأن شاشة الهاتف تقلل من تأثير الضوء الأزرق الضار على العين كما ان الشاشة مع معدل تحديث 120 هرتز، كما أنها مقاومة للماء والأتربة تصنيف IP67 ولكن لا ينصح أبدا بغمره في الماء أو حتى استخدامه على الشاطيء أو عندما تكون الأيدي مبللة.

وفقا لموقع gsmarena التقني يأتي هاتف سامسونج جالاكسي A72 بمعالج من كوالكوم SM7125 Snapdragon 720G ثماني النوى بتكنولوجيا الـ 6 نانو ومعالج للرسوم الجرافيك Adreno 618، كل ذلك مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام إما 6 أو 8 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت حسب الإصدار، يمكن زيادة مساحة التخزين الداخلية والاحتفاظ بكل الفيديوهات والصور من خلال إضافة كارت ميموري microSDXC حتى 1 تيرابايت.

Galaxy A72

يأتي جهاز سامسونج جالاكسي A72 ببطارية 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع السلكي بقوة 25 وات وتدوم ليومين دون الحاجة لشحن، كما أن الهاتف بوزن إجمالي 203 جرام وسمك 8.4 مم ويأتي مع نظام تشغيل أندرويد 11 يمكن ترقيته إلى 12 مع واجهة مستخدم One UI 4.1.

من أهم مميزات هاتف جالاكسي A72 هي الكاميرا الخلفية الرباعية، التي تسمح لك بالتقاط صور في غاية الوضوح سواء في النهار أو في الليل مع الإضاءة الخافتة مع ميزة OIS لالتقاط صور عالية الدقة و الوضوح.

تأتي الكاميرا الرئيسية في جالاكسي A72 بدقة 64 ميجابيكسل، مع فتحة عدسة f/1.8 والثانية 8 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.4 والثالثة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2 والرابعة 5 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.4، بينما الكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.

يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي بعدة ألوان جذابة وهي الأزرق والأبيض والأسود والبنفسجي ويبدأ سعره من 12 ألف جنيه مصري.