أكبر المفاجآت.. كرواتيا تطيح بالبرازيل من المونديال وتتأهل لنصف النهائي

تأهل منتخب كرواتيا إلي نصف نهائي بطولة كأس العالم، بعد الفوز علي البرازيل بركلات الترجيح ضمن منافسات دور ربع النهائي.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، نجح منتخب البرازيل في تسجيل هدف التقدم في نهاية الشوط الأضافي الأول عن طريق نيمار بعد تمريرة رائعة من باكيتا.

وتعادل كرواتيا في نهاية الشوط الإضافي الثاني عن طريق برونو بيتكوفيتش بعد عرضية أرضية رائعة من ميسلاف أورشيتش.

مجريات الشوط الاول

سدد منتخب البرازيل، 5 كرات علي مرمي المنافس؛ ثلاث فرص منها كانت قريبة من التسجيل، في المقابل سدد منتخب كرواتيا 3 كرات جميعهم خارج المرمي.

واستحوذ منتخب البرازيل علي الكرة بنسبة 54% مقابل 46 % لصالح كرواتيا.

ويواجه منتخب كرواتيا صعوبة في الخروج بالكرة من نصف ملعبه بسبب ضغط لاعبي منتخب البرازيل وخصوصا الثلاثي الأمامي نيمار وفينسيوس وريتشارليسون ويزيد معهم في بعض الأحيان باكيتا.

و ينقص لاعبي منتخب البرازيل، المزيد من التركيز لتسجيل الهدف خصوصا وإنهم وصلوا للمرمي في أكثر من فرصة كانت قريبة لتسجيل الهدف لولا التركيز بجانب تألق مدافعي كرواتيا حتي الآن.

الشوط الثاني

شهد الشوط الثاني تراجع اداء لاعبي البرازيل والتزامهم بالدفاع والضغط المتأخر علي حامل الكرة مما جعل المباراة تبقي في نصف الملعب دون خطورة

منتخب البرازيل نجح في الوصول الي مرمي كرواتيا وكان خطورة ولكن تألق الحارس نجح في الحفاظ علي نتيجة المباراة السلبية

الاولي من جانب نيمار بعد تمريرة رائعه من ريتشارلسون وأضاعها امام تألق الحارس ، والثانية للبرازيل بعد ارتباك دفاعي للاعبين في كرة وصلت الي باكيتا الذي انفرد بالمرمي وسددها بقوة قبل ان يتصدي لها الكرواتي.

البرازيل بدأت في اجراء تغييراتها حيث نزل ماثيوس في الدقيقة 56 وخروج رافينيا ، وفي الدقيقة 64 خرج فينيسوس جونيور ونزل رودريجو سيلفا وبعدها اجري منتخب كرواتيا تغييرين بنزول نيكولا فلاشيتش ، وبرونو بيتكوفيتش بدلا من ماريو باساليتش ، واندريج كراماريتش .

وصل نيمار لمرمي كرواتيا ولكن اضاع الكرة بعدما انفرد بالمرمي من جهة اليسار .

تشكيل كرواتيا ضد البرازيل في كأس العالم



حراسة المرمى: دومنيك ليفاكوفيتش.

الدفاع: جورانوفيتش - لوفرين - جيفادريول - سوسا.

الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: نماريو باساليتش - أندريا كراماريتش - إيفان بيرسيتش.

تشكيل البرازيل ضد كرواتيا في كأس العالم



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: إيدير ميليتاو - ماركينيوس - تياجو سيلفا - دانيلو.

الوسط: باكيتا، كاسيميرو - رافينها - نيمار - فينيسيوس جونيور.

الهجوم: ريتشارليسون.