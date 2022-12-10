رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة لـ "صدى البلد": لن نتهاون في المطالبة بحقوق الزملاء.. الاهتمام بالملفات الخدمية والمجتمعية .. ودعم المواهب وزيادة أنشطة تنمية المهارات والقدرات

رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة:

نحن الممثل الشرعي للطلاب ولن تهاون في المطالبة بحقوقهم

نعمل تنمية مهارات الطلاب

كنت أمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية وانا في تانية ثانوي

مشاركة الطلاب في الانتخابات الطلابية كبير وقوية والأكثر منذ سنوات

أسدلت جامعة القاهرة الستار على الانتخابات الطلابية في أجواء ديمقراطية شفافة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والتي فاز فيها الطالب عبد الله طه بكلية الإعلام برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، والطالبة فاطمة الزهراء كلية التربية للطفولة المبكرة نائبًا لرئيس الاتحاد، بعد ترشح 4 طلاب على منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وتم انتخاب 7 أمناء للجان العليا.

حرص موقع “صدى البلد” على إجراء حوار مع الطالب عبدالله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، والطالب بكلية الإعلام الفرقة الرابعة.

ما الذي دافعك لخوض تجربة الانتخابات علي مقعد رئيس الإتحاد ؟

في البداية هذه التجربة ليست الأولى لى لتمثيل زملائى فمن قبل قد خضت تجربة أن أكون داخل أنشطة الإتحاد منذ القدم، فعندما كنت فى رابعة ابتدائي بدأت في المشاركة والميل نحو أنشطة اتحاد الطلاب ولم أخرج منها إلي أن وصلت وانا في الصف الثاني الثانوي إلي كوني أمين إتحاد طلاب مدارس الجمهورية، وعندما التحقت للدراسة في الجامعة استمر معي حبي لا نشطة الاتحاد فقد كنت أمين لجنة الأسر بكلية الإعلام وهي الكلية التي أنتمي ليها ، واليوم وأنا في السنة الرابعة لي في الجامعة قد صرت رئيس إتحاد طلاب الجامعة وهو شرف كبير ومهمة عظمي أدعوا الله أن يوفقني فيها وأن أكون عند حسن اختيار أصدقائي الذين اختاروني.

ما مدى أهمية اتحاد الطلاب لطلاب الجامعة؟

اتحاد الطلاب يعد الممثل الشرعي الحقيقي لجميع طلاب الجامعة، للتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم، كما ينبثق منه عدة لجان تهدف إلى تفعيل جميع الأنشطة الطلابية بالجامعة.

والاتحاد يعمل على العديد من المحاور والملفات الخدمية والمجتمعية، ويعمل على صقل مواهب الطلاب، وأنه عمل خدمي، والمقابل الوحيد هو ثقل الموهبة وتنمية المهارات والقدرات.

ماهي خطة اتحاد الطلاب فى الفترة القادمة ؟

سوف يتم العمل الآن على إعداد خطة مع زملائي بمجلس الاتحاد مدعومة بوعود كثيرة من إدارة الجامعة لتنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الحالي.

وانني أسعي في المقام الأول إلي العمل إلي التقرب من المجتمع الطلابي في المقام الأول وان نوضح لهم دور الإتحاد وانه هو الداعم الأول لهم داخل الجامعة وانه يجب علي من يواجه أى أزمة التوجه إليه علي الفور، لذلك سوف أعمل علي فتح قنوات إتصال كثيرة بين الطلاب والإتحاد حتي يسهل التواصل بين الطلاب والإتحاد وأن ذلك سوف يتم من خلال الإعتماد علي منصات التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا وعلي تكثيف التواجد داخل كليات الجامعة.

ما هو دور اتحاد الطلاب ؟

دور اتحاد الطلاب هو الوقوف بجوار زملائهم ممن يتعرضون لمشاكل داخل الجامعة أو فى كلياتهم، فعلى سبيل المثال فى حالة كان هناك أحد الطلاب يعاني من مشكلة فى السكن الجامعي فإن الاتحاد يقف معه لحل مشكلته.

إضافة إلى محور الأنشطة الطلابية، فيعمل الاتحاد على تنظيم العديد من الفعاليات والانشطة التى تعمل على تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل وتدريبهم علي إطلاق مشروعات ريادة الأعمال والتوسع في الأنشطة الترويحية لشغل أوقات الفراغ ودعم الخدمات الشبابية والرياضية.

هل هناك خطة محددة الأنشطة الطلابية سوف يتم العمل عليها ؟

تنظيم الأنشطة الطلابية وإعدادها يعد من المهام الأساسية الإتحاد لذلك سوف نعمل علي تنفيذ عدد من الأنشطة الطلابية سوف يتم الكشف عنها في الوقت القريب.

وأكمل انه ربما قد عانت الأنشطة الطلابية في الوقت السابق ببعض التحديات والمعوقات بسبب ازمة مشكلة كورونا ولكن مع تحسن الأحوال في الوقت الراهن فإن الأنشطة فى ترتقي وتزدهر وسوف تزيد وانه حصل علي وعود من إدارة الجامعة علي تنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الحالي.

هل مشاركة الطلاب في الانتخابات كانت كبيرة ؟

مشاركة الطلاب في الانتخابات الطلابية كانت كبير وقوية وأن معظم كليات الجامعة جرت بها عملية الإنتخابات، وان هناك عدد ضئيل فقط من كليات الجامعة لم يكتمل فيها النصاب القانوني الازم لإجراء الإنتخابات لذلك لك تجرى بها، ولكن الانتخابات هذا العام كانت بها نسبة مشاركة عالية من الطلاب، وأكثر من السنوات السابقة.

وتابع أن الانتخابات مرت بشكل طبيعي وهادئ وفي أجواء ديمقراطية شفافة، وأن عقب إعلان النتيجة سارع الجميع علي تهنئة بعضهم البعض فالخاسر يبارك الفائز ويؤكد له ان المنافسة قد انتهت وانهم سوف يعملون سوى لخدمة الطلاب .

هل هناك شيء تود ان تقولها للطلاب الذين اختاروك ؟

أوجه الشكر لزملائه الذين صوتوا لي بالانتخابات على ثقتهم ودعمهم، متمنيا أن يكون خير ممثل للطلاب، موضحا أن قوام الجامعة هو طلابها، وخدمتهم هو الهدف الأسمى الذي نسعى له جميعا.

وأنا سوف أحرص على عدم التهاون والتقصير فى منصبي حتى أكون جدير بالثقة الكبيرة التي حصلت عليها من قبل الطلاب، واني لن اتهاون في المطالبة والسعي لأي حق من حقوق طالب من طلاب هذا الكيان الذي شرفت بتمثيله.

وسوف أعمل على التواصل مع السلطة المختصة لتوصيل آراء الطلاب أو لحل المشكلات ولتوفير وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.