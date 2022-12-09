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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحرزتها هنا جودة

الاتحاد الدولي لتنس الطاولة يهنئ مصر بميدالية زوجي المختلط ببطولة العالم للناشئين

هنا جودة
هنا جودة

هنأت بيترا سورلينج رئيسة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري اللعبة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية بحصول هنا جودة على الميدالية الذهبية في زوجي المختلط ببطولة العالم لتنس الطاولة للناشئين، المقامة حاليا في تونس خلال الفترة ما بين 4 وحتى 11 ديسمبر الجاري.

وحرصت رئيسة الاتحاد الدولي على تقديم التهاني لاتحاد تنس الطاولة المصري بعد الإنجاز التاريخي مؤكدة أنها تابعت المباراة النهائية وأبدت إعجابها بأداء البعثة المصرية بالبطولة.

وقدمت هنا جودة مباراة كبيرة على صعيد الفرق تحت 15 سنة أمام منتخب الصين وخسرت مصر وقتها بنتيجة 3-2 بصعوبة.

وتمكنت هنا جودة من التفوق على زوجي إسبانيا والبرتغال في المباراة النهائية رفقة زميلها الكازاخستاني ألان كورمانجالييف بثلاثة أشواط نظيفة لتحقق المركز الأول بالبطولة لأول مرة بمنافسات الزوجي المختلط في تاريخ مصر ببطولات العالم.

وتضم البعثة المصرية 15 لاعب ولاعبة على صعيد المسابقات المختلفة حيث يشارك كل من ياسين جابر في منافسات الفردي تحت 15 سنة ومروان جمال في منافسات تحت 19 سنة.

أما على صعيد فردي الناشئات فستشارك هنا جودة وحبيبة الباسومي في منافسات تحت 15 سنة فيما تشارك كل من فريدة بدوي ورؤى صلاح في منافسات تحت 19 سنة.

وعلى صعيد الفرق فتضم قائمة منتخب الناشئين كل من ياسين جابر وحمزة خالد وعبدالملك أشرف وسيف الدين قاسم في منافسات تحت 15 سنة.

أما على صعيد الناشئات فتشارك مصر في منافسات تحت 15 سنة وتحت 19 سنة حيث تضم قائمة تحت 15 سنة كل من هنا جودة ولانا حازم ونور صلاح ورسل أسامة وتتكون قائمة تحت 19 سنة من فريدة بدوي وهند فتحي وجنى سعد ورؤى الناغي.

كما تشارك البعثة المصرية في منافسات الزوجي المختلف سواء مع بعضها لبعض أو بمشاركة أحد العناصر الخارجية.

ويترأس البعثة المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة ويقود المنتخب فنيًا كلًا من شريف ضياء كمدرب للناشئين وهشام إسماعيل مدربًا للناشئات.

وتواجد معتز عاشور، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية ، في عمّان عاصمة الأردن، لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لتنس الطاولة.

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