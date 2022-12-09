انشروا البشاشة.. المفتى: مؤسسة الزواج ليست مواجهة بين طرفين

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن مؤسسة الزواج ليست مواجهة بين طرفين، ولكن فيها قَدْر من الشفافية والمواءمة بين الزوجين، فلا داعيَ لظهور الكذب والخداع والشقاق بين الزوجين.

وأضاف علام، خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة"صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أنه في الأصل يجب أن يسود الصبر والوئام وتغليب جانب الفضل بين الزوجين، فهناك حالات أسرية بها عقم لأحد الطرفين أو مرض شديد وحياتهم سعيدة.

الرضا بين الزوجين

وأشار المفتي إلى أن الشرع الشريف يحرص على أهمية وجود عنصر الرضا بين الزوجين في الحياة الأسرية، وضرورة مراعاة مقتضياته في سائر شئونها.

وقال المفتى أنه يجب أن تنتشر البشاشة من كل طرف تجاه الآخر حتى يصفو الجوُّ الأسريُّ بينهما بسلامة ونقاء قلب كل طرف تجاه الآخر، مع وجود توافق في الجملة بينهما حول المواقف والقضايا المتعلِّقة بعلاقتهما ذات الميثاق الغليظ.