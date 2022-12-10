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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تأكيدًا لما نشره صدى البلد|عميد هندسة القاهرة يحسم الجدل بشأن طلاب الفرقة الثالثة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تداول عدد كبير من طلاب الفرقة الثالثة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، استغاثة من دكتور جامعي حيث أدعا الطلاب أنه يقوم بمعاملتهم معاملة سيئة ويتوعدهم بأنه سوف يقوم بإسقاطهم. 

رد كلية الهندسة جامعة القاهرة 

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عبر الصفحة الرسمية له على الفيسبوك “ بالإشارة إلى الشكاوى المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي لطلاب الفرقة الثالثة ببرنامج الهندسة المدنية بنظام الفصلين بالكلية بسبب تردي نتائج الكثير من الطلاب في امتحانات اعمال السنة الخاصة بمادة تحليل الانشاءات ٣ ”

عميد هندسة عبر الفيسبوك 

وأكد عميد الكلية، أنه جاري بحث الشكوى ومضمونها وسوف يتم البت فيها خلال أسبوع من تاريخه.

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شكوى طلاب كلية الهندسة

 

وجاءت نص شكوى الطلاب التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا كالتالي: 

“دفعة تالتة مدني هندسة القاهرة بتتعذب من دكتور بالكلية !!! 
معالي السيد / محمد عثمان الخشت - رئيس جامعة القاهرة
احنا ابنائك دفعة تالتة مدني هندسة القاهرة عندنا دكتور من اول يوم بيوعدنا انه هيسقطنا فالمادة من اول يوم تهزيق ووعد من اول يوم شتيمة ومعاملة غير آدمية متليقش بطالب هندسة ولا بطالب في جامعة القاهرة من أعرق جامعات العالم.
كما ادعا الطلاب في شكواهم أن الدكتور لا يقوم بتطبيق لائحة الكلية في أعمال السنة وعامل نظام لوحده فالدرجات عكس نظام الكلية عامل نظام يسقطنا بيه.. الدكتور كان بيدي الترم التاني بس.. السنة ديه بقا يدي ترم اول وتاني بيقول انا بقيت ادي الترمين عشان اسقطكوا".

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