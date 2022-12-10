محمد بركات: شيكابالا اسطورة الزمالك

أكد الكابتن محمد بركات، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن شيكابالا أسطورة من أساطير نادي الزمالك، وطيب على المستوى الشخصي، قائلا: "لا تربطنا صلة صداقة جامدة، ولكن تجمعنا صلة احترام متبادل، ولاعب في السن ده ولسه شغال حاجة جميلة".

وأضاف محمد بركات في تصريحاته أن شيكابالا ضيع كثيرًا من عمره في مشاكل ومهاترات، ويُعاب عليه أنه سهل استفزازه بسرعة، مؤكدا أن سرعة انفعاله أدخلته في مشاكل كتيرًا منها مع جمهور الأهلي.

الجمهور وشيكابالا

وتابع: "شيكابالا أسطورة في الزمالك، والجمهور بيعتبروه البطل بتاعهم، ولكن شيكابالا لم يُظلم في المنتخب".

وفي سياق آخر أكد محمد بركات أن عصام الحضري وعبد الله السعيد وأحمد فتحي أساطير وأعطوا للكرة المصرية كثيرا، قائلا: "لو هختار واحد منهم يختم في الأهلي يكون عبد الله السعيد".

وأضاف محمد بركات أن شريف إكرامي ومحمد أبو جبل ومحمد الشناوي من أفضل حراس المرمى في مصر، مؤكدا أن محمد الشناوي هو أفضل حارس حاليا لحفاظه على استقرار مستواه.

وعن سبب تراجع محمد أبو جبل، قال: "محمد أبو جبل بعد بطولة إفريقيا حصل انخفاض في المستوى، وهو خبرة كبيرة ولكن انشغل بعقده مع الزمالك وانتقاله لأندية أخرى في السعودية والفترة دي كلها أثرت على مستواه".