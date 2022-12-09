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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مفاجأة..زكريا الوردي في الأهلي وقرار صادم لـ كهربا/ فيديو جراف

ركريا الوردي
ركريا الوردي

أكد المعلق الرياضي أحمد الطيب ، أن اللاعب المغربي زكريا الوردي سينتقل إلى النادي الأهلي، بعد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك.

وكتب الطيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: " زكريا الوردي إلى النادي الأهلي ! على نار هادئة والأيام بيننا، كفاكم عبث وانتقادات غير منطقية لـ أوباما وعمر جابر وروقا".

 

الأيام بيننا.. معلق رياضي يفجر مفاجأة: زكريا الوردي إلى النادي الأهلي

 

مفاجأة كهربا


فجر خبير لوائح رياضية ، رفض ذكر اسمه، مفاجأة من العيار الثقيل حول أزمة محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي وغرامة نادي الزمالك.

 

وقال خبير اللوائح الرياضية: الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا رفض موخرا الالتماس المقدم من محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الكرة الاول بالنادى الأهلي والذى تضمن طلب سداد نصف الغرامة المالية الصادر بموجبها قرار لصالح نادي الزمالك، أو اللجوء إلي مقترح تقسيط المبلغ المالي يتم سدادها على دفعات، على أن يتم إخطار الفيفا بكل خطوة يتم اتخاذها بين طرفي النزاع.


ولمتابعة المزيد حول انتقال زكريا الوردي إلى الأهلي والجديد في أزمة كهربا .. تابع الفيديو جراف التالي

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