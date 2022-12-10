ببنطلون لافت.. زوجة كريم فهمي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت زوجة الفنان كريم فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لهما.

تألقت زوجة كريم فهمي في الصور بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت بنطلون لافت واتسم بأنه مصنوع من الجلد ومزج بين اللون الأحمر و الأسود، ونسقت معه توب ذا اكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت زوجة كريم فهمي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات مما كشف عن ذوقها الأنيق و الراقي.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة كريم فهمي على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.