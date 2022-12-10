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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تشبه العروس .. ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ياسمين عز في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة باللون الأبيض مما جعلها تشبه العروس، واتسم التصميم بالتطريزات البسيطة للغاية ذات اللون الفضي.

أنتعلت ياسمين عز حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، وتزينت ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين عز على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية و الغير مبالغ فيها.

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