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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علامة تجارية مسروقة.. ضبط قناة فضائية غير مرخصة بالجيزة

قناة فضائية
قناة فضائية

كشفت أجهزة وازرة الدخلية ملابسات ما تبلغ من (مسئولى إحدى القنوات الفضائية) بالتضرر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة العلامة التجارية الخاصة بالقناة .

 وتوصلت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بالإعلان عن ذات القناة من خلال حساب إلكترونى منشئ على تطبيق التواصل الإجتماعى "واتس آب" من خلال هاتفه المحمول بالمخالفة للقانون.

و عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل للإعلان على قناة فضائية "غير مرخصة") واعترف بقيامه بالإعلان والترويج للقناة مجاملة لأحد أصدقائه .

وأضاف أن (أحد الأشخاص" مالك ومدير إحدى شركات الإنتاج الفنى "منتهية التراخيص" ) يقوم  بإدارة القناة الفضائية "غير المرخصة المشار إليها" وإتخاذه من إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة مقراً لتلك القناة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر القناة المشار إليها وتم ضبطه وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (عدد 2 جهاز كمبيوتر يستخدمان فى إعداد المحتوى الذى يتم بثه وإدارة القناة الفضائية والرقمية والمونتاج - هاتفى محمول يستخدمان فى إدارة الصفحات والمواقع والقناة الرقمية والفضائية وإدارة محفظة إلكترونية بها العديد من المعاملات المالية ).

 وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه (مالك القناة والمدير المسئول) وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى وقيامه ببث المحتوى عبر الإنترنت إلى أحد الأشخاص خارج البلاد بشركة للأقمار الصناعية لرفعه على القمر الصناعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التواصل الاجتماعي امن الجيزة محافظة الجيزة مباحث المصنفات القنوات الفضائية مديرية امن الجيزة

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