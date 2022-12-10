موظف بمحل موبايلات يستولى على 200 الف جنية من بطاقة بنكية لاحد العملاء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى المواطنات - مقيمة بمحافظة سوهاج)، بتضررها من قيام (أحد الأشخاص) بإستخدام بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها والمربوطة على حسابها البنكى بأحد البنوك فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى بشبكة "الإنترنت" والإستيلاء منها على مبلغ ( 200 ) ألف جنيه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (مدير مبيعات بأحد محال بيع الهواتف المحموله - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)، إذ إستغل المذكور طبيعة عمله وإطلاعه على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء المحل والإستيلاء على بيانات تلك البطاقات، وفى وقت لاحــق قام بالدخــول علــــى مواقــع التســـوق الإلــكترونى بشبكة "الإنترنت" طالباً شراء منتجات وخدمات بإستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى المستولى عليها .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (هاتف محمول) وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابه الواقعة ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.​