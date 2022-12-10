ضبط شخصين نصبا على مواطنين بزعم توظيف أموالهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 أشخاص) بتضررهم من (صاحب شركة للإستيراد والتصدير "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى تجارة الدواجن مقابل أرباح ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (مليون جنيه).

كما تبلغ للإدارة من (أحد المواطنين – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بتضرره من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منه لتوظيفها له فى تجارة الأدوات المنزلية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (250 ألف جنيه) من المُبلغ.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بممارستهما نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.​