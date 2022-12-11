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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من يستحق أن يكون إنجيليا؟.. الدستورية تفصل فى القانون

صدى البلد

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى نظر دعوى بطلان  المواد ( 2, 4, 11 ,20 ) من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 الخاص بطائفة الإنجيليين الوطنيين بجلسة 17 نوفمبر.

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جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 86 لسنة 34 دستورية جديدة ومقامة من ثابت شفيق بطرس عبد الملك ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.

وتنص المادة(2 ): لا تعتبر بصفة كنيسة انجيلية معترف بها الا التي يكون الاعتراف بوجودها حصل طبقا لأمرنا هذا.

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وتنص المادة (4): يشكل مجلس عمومي لطائفة الانجيليين الوطنيين يؤلف من مندوبين من الكنائس الانجيلية المعترف بها التي يكون ناظر الداخلية خولها الحق في انتخاب أو تعيين مندوبين في المجلس المذكور.

وتنص المادة (11): لا يخول ناظر الداخلية لكنيسة ما الحق في الاستنابة عنها بالمجلس العمومي ولا يصرح بزيادة عدد مندوبي أية كنيسة الا من بعد أخذ رأى المجلس العمومي

وتنص المادة (20): يختص المجلس العمومي أيضا بمنح لقب انجيلي وطني لكل واحد من الرعايا العثمانيين التابعين لمذهب انجيلي من الديانة المسيحية المتوطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصري ولم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة انجيلية معروفة رسميا وداخلة في التعريف الوارد في المادة الثانية من أمرنا هذا ويتخذ المجلس سجلا لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسميا بصفة انجيليين طبقا لأحكام هذه المادة.

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