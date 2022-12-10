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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد ضبط مركز طبي بدون ترخيص.. العقوبة غلق وغرامة 50 ألف جنيه

مركز طبى
مركز طبى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إدارة المراكز الطبية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة) بإدارة مركز طبى لإجراء عمليات طبية غير مشروعة كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المركز المشار إليه وأمكن ضبطه وكذا (5 عاملين آخرين بالمركز.. مقيمون بدائرة المركز) كما تم ضبط (كمية من أقراص الترامادول المخدرة- مبلغ مالى "حصيلة نشاطه غير المشروع).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص

وواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.

ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

وزارة الداخلية إدارة المراكز الطبية غير المرخصة عقوبة إقامة منشات طبية بدون ترخيص قانون تنظيم المنشآت الطبية منشأة نشاط طبي

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