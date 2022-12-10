إيمان عبدالغني عن ألبومها الجديد: أبحث عن أغاني تعيش مع الجمهور

تواصل المطربة إيمان عبدالغني، تسجيل أغاني ألبومها الجديد المقرر طرحه قريبًا، انتاج ريتشارد الحاج، في أول تعاون بينهما، وتقول إيمان مطربة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، إنها تحاول التنوع في اختياراتها على مستوى الكلمات واللحن والتوزيع.

وأضافت: التعاقد من جهة انتاج خطوة مهمة خاصة مع من يمتلك الخبرة لتوجيه المطرب والعمل علي خلق "استايل" للموهبة التي يقدمها للجمهور، ويضعه في المكانة التي يستحقها في سوق العمل، وتكون مسؤولة عن تسويق أعماله وحفلاته.

وتابعت: "أبحث في الأغاني الجديدة عن كلمات ولحن قوي، يجمع بين الرومانسية والدراما، الجمهور سمعني بأغاني طربية لكبار وعمالقة الطرب، واعتقد من الصعب أن يسمعوا بصوتي ما هو أقل من ذلك، هدفي أن أغني كلمات تعيش مع مرور الوقت مثل اغاني الزمن الجميل التي لاتزال تعيش معنا وستظل".

كان المنتج ريتشارد الحاج قد طرح مؤخرًا اخر مواسم برنامج اكتشاف المواهب الجديدة "الأوديشن"،و تضمن 8 covers، للمواهب المتنافسة، استمر قرابة 6 أسابيع.