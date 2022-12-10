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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

افتتاح أكبر مدينة ترفيهية بالشرق الأوسط | الغردقة بـ روح عالمية مبهرة

صدى البلد

منذ تولي أحمد عيسى منصب وزير السياحة والآثار في شهر أغسطس 2022 وهو يبذل مجهودات كبيرة في سبيل الارتقاء بقطاع السياحة في مصر، وإذا تحدثنا عن ما قام به في مدينة الغردقة بالتحديد، فإنه خلال شهر سبتمبر قام بأولى زياراته لمدينة الغردقة وافتتح هو ومحافظ البحر الأحمر أعمال تطوير المرحلة الثالثة والأخيرة للممشى السياحي بمدينة الغردقة، بعد الانتهاء من تطويره.

جهود وزارة السياحة بمدينة الغردقة 

كما شارك الوزير ومحافظ البحر الأحمر في افتتاح منتجع سياحي جديد بمنطقة الممشى السياحي من فئة المنشآت الفندقية الخمسة، إضافة إلى قيامهما بعقد اجتماع موسع مع مجموعة من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص بمحافظة البحر الأحمر، كما افتتحا فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الداو الدولي للفنون الذي أُقيم تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة البحر الأحمر في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي

نسبة الإشغال السياحي ارتفعت وتجاوزت خلال الفترة الحالية 90% في إطاراهتمام الدولة بقطاع السياحة.

أكبر مدينة ألعاب بالشرق الأوسط 

أكبر مدينة العاب بالشرق الاوسط

وافتتح، اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مدينة  "نيفر لاند سيتى " أكبر مدينة ألعاب مائية ترفيهية بمصر والشرق الأوسط بمدينة الغردقة.

وشارك في الافتتاح عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة والمستثمرين ومنظمي الرحلات بالسوق الألماني.

جائزة أفضل الألعاب المائية 

كما قام الوزير والمحافظ بجولة داخل مدينة الألعاب تفقدا خلالها المسرح الكبير، ومجموعة المطاعم والكافيتريات والمحلات التجارية وأماكن الضيافة من أجنحة وغرف للإقامة، حيث استمعا إلى شرح مفصل عن المدينة وما تتضمنه من ألعاب، حيث تم الإشارة إلى أن المدينة تحتوي لأول مرة بمصر على لعبة "الكينج كوبرا" الحائزة على جائزة أفضل الألعاب المائية في أوروبا للأعوام التاسعة الماضية على التوالي، وعدد من الأبراج المائية للأطفال على أحدث التصميمات العالمية.

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وزير السياحة يشهد إفتتاح أكبر مدينة ألعاب مائية في الشرق الأوسط.. صور

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وزير السياحة يتفقد أكبر منتجع ترفيهي للألعاب المائية في الشرق الأوسط.. صور

الغردقة أشبه بالمدن السياحية العالمية

في هذا الصدد قال مجدي سليم وكيل وزارة السياحة الأسبق، إن افتتاح المدينة الترفيهية بالغردقة يعتبر حدثا مهمًا وليس بالبسيط، حيث إن افتتاح هذه المدينة يجعل الغردقة أشبه بالمدن السياحية العالمية ، حيث إن الغردقة مدينة متكاملة ولكن كان ينقصها مثل هذه الألعاب الترفيهية، مشيراً إلى أن وزير السياحة يبذل قصارى جهده لإقامة ذلك بجهود 22 ألف عامل في هذا القطاع.

وأضاف مجدي سليم خلال تصريحاته لـ"صدى البلد " أنه يجب أن تقوم الدولة بجهود للترويج لهذه المدينة من خلال إدخال برامج للتعريف بها أو من خلال الأفلام الدعائية التابعة لوزارة السياحة للتسويق للغردقة والترويج لها.

وتابع ، كما أن بالمدينة متحفًا للألعاب المائية وهو من أجمل المتاحف الموجودة بالغردقة، وبالتالي هذا يجذب السائح القادم للغردقة، ولن تكون زيارته للغردقة مقتصرة على زيارته لبحر الغردقة فقط، بل وجوده يجعل السائح ينتقل لمثل هذه المدن الترفيهية بهدف الاستمتاع والاستكشاف مما يجعله ينفق أموالا أكثر وبالتالي الاستفادة ستكون أكبر، موجها بضرورة إلغاء نظام all inclusive المتبع بالفنادق.

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