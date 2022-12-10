مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 21 ألف سائح على مدار اليوم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدولي، اليوم "السبت"، نحو 21 ألف سائح أجنبي قادمين على متن 142 رحلة طيران من 11 دولة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة وفريق من العلاقات العامة بالمطارات يكون في استقبال السائحين.

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 142 رحلة طيران

وأوضح مصدر ملاحي، أن اليوم السبت هو أعلى معدل وصول رحلات، حيث يستقبل مطار الغردقة ومرسى علم 142 رحلة طيران تقل 21 ألف سائح، حيث يستقبل مطار الغردقة 117 رحلة طيران منتظم وشارتر من مختلف المطارات الأوروبية، ويستقبل مطار مرسى علم الدولي 25 رحلة طيران، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مطار مرسى علم يستقبل 4 آلاف سائح على مدار اليوم

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى بجنوب البحر الأحمر، قرابة 4 آلاف سائح من مختلف الجنسيات قادمين على متن 25 رحلة طيران.

وتصل رحلات اليوم السبت من الدول الآتية، 10 رحلات من بولندا، و5 رحلات من ألمانيا، 3 رحلات من إيطاليا، رحلتان من التشيك، و3 رحلات من بلجيكا، ورحلة من كل من هولندا والنمسا.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولي، يستقبل 65 رحلة طيران تقل آلاف السائحين من مطارات 9 دول أوروبية، وذلك على مدار هذا الأسبوع، بدءا من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ومن المقرر أن تقل رحلات الطيران على متنها حوالي 10 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية قادمة من مطارات 9 دول أوروبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.