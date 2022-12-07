تشغيل خلايا الطاقة الشمسية المغذية لضخ المياه من أبار قرى رأس غارب

أطلق اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، إشارة بدء تشغيل خلايا الطاقة الشمسية المغذية لضخ المياه من الآبار للمزراع بقرية وادى، بحضور رئيس القرية وسكرتير المدينة ورئيس مجلس إدارة جمعية وادى دار الزراعية والمستثمرين بالقرية.

وأكد حامد، في بيان اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة جمعية وادى دارا الزراعية دعمت القرية بخليتين طاقة شمسية بطاقة إنتاجية لكل خلية 30 كيلو وات، وذلك لضخ المياه من الأبار إلى خزانات المياه بالقرية ثم ضخها للمزارع لتنميتها وزيادة الرقعة الزراعية والطاقة الإنتاجية الحيوانية والداجنة بالمحافظة.