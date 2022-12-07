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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة أستاذ جامعي وزوجته وأولاده في انقلاب ملاكي بطريق الزعفرانة- رأس غارب

حادث سيارة
حادث سيارة

شهد طريق الزعفرانة رأس غارب انقلاب سيارة ملاكي وأسفر الحادث عن إصابة أستاذ جامعي وزوجته وأطفاله وتم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب فى حالة سيئة وتولت الجهات المعنية التحقيقات .

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تلقت غرفة عمليات مدينة رأس غارب إخطارا بانقلاب سيارة ملاكى قبل غارب بـ ٣٠ كيلو طريق الزعفرانه غارب ووصول ٤ مصابين عن طريق الاسعاف وهم سيف احمد محمد 12  سنة القاهرة وحالته العامة  سيئة و اشتباه نزيف بالمخ وسيرين احمد محمد 10 سنوات كدمات و سحجات متفرقة بالجسم  وأحمد محمد حسني  استاذ جراحة بكلية الطب جامعة الأزهر 40  سنة القاهرة اشتباه كسر بالفك السفلي وكدمات متفرقة بالجسم  ومها حمدي محمد إسماعيل 35  سنة القاهرة طبيبة أطفال  اشتباه ما بعد الارتجاج والحالة العامة متوسطة وتم نقلهم لمستشفى رأس غارب .

وفى سياق آخر تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، انتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بديوان الوحدة المحلية، للوقوف على تيسير إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين، و حسن التعامل معهم، في ظل السعي لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

واستمع رئيس المدينة،  لمطالب عدد من المواطنين،  بحضور مديري المراكز وإدارة خدمة المواطنين، كما تابع تسجيل طلباتهم، من خلال منظومة الشكاوى، ومسار استقبال وتسجيل الشكوى، ومتابعتها مع الجهة المعنية، حتى الرد على المواطن بالرأي أو الإجراء المتخذ.

أكد شعبان،  على حرص الوحدة المحلية، على تقديم مزيد من الخدمات والمساعدات الإنسانية، مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية، خاصة للأولى بالرعاية ومحدود الدخل، وتقديم يد العون فى المساعدات الإنسانية العاجلة، كصرف العلاج والأدوية والمساعدات والإعانات الشهرية،  وغيرها لغير القادرين، بالإضافة إلى تلبية مطالب المواطنين، وبحث شكواهم فى القطاعات الخدمية المختلفة والعمل على سرعة حلها، بالتواصل الدائم والتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية المعنية بالمحافظة وخارجها.

رأس غارب انقلاب سيارة جامعة الأزهر الزعرفانة رأس غارب حادث تصادم الزعفرانة رأس غارب

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