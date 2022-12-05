مدرسة التربية الفكرية برأس غارب تحتفل بذوي الهمم

شهد اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الإثنين، احتفالات مدرسة التربية الفكرية بذوي الهمم والقدرات الخاصة وذويهم، بحضور مدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس، ومدير الإدارة التعليمية ومدير إدارة التضامن.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة والهمم، مؤكدًا أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني متمثلا في الجمعيات الأهلية، وذلك للعمل على تقديم خدمات أفضل لهم وتقديم كافة التسهيلات لضمان مستقبل أفضل لهم.

واوضح أن المحافظة والمدينة بكافة أجهزتها التنفيذية، تقدم كافة سبل الدعم اللازم لجميع أنشطة ذوي القدرات الخاصة لإظهار إمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم فى كافة القطاعات.