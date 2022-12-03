مطار مرسى علم يستقبل 5 آلاف سائح

يستعد مطار مرسى علم الدولي لاستقبال 5 آلاف سائح من مختلف الجنسيات قادمين على متن 27 رحلة طيران من المطارات الدولية والأوروبية، على مدار ساعات اليوم السبت.

وتشهد القرى والمنتجعات السياحية بمرسى علم خلال الفترة الحالية، نسبة إشغال فندقى متميزة تزامنًا مع الموسم الشتوى حيث تتجاوز 75%.

وكشفت جداول الوصول بالمطار أن 27 رحلة مقرر وصولهم اليوم الأربعاء تحمل على متنها قرابة 5 آلاف سائح، موزعة كالتالي 3 رحلات من التشيك، و11 رحلة من بولندا، و4 رحلات من إيطاليا، و6 رحلات من ألمانيا، ورحلة من كلا من هولندا والنمسا، بالإضافة إلى رحلة من المطارات الداخلية.

من جانبه قال الخبير السياحي أبو الحجاج العماري، هناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الأسبوع المقبل وحتى مطلع العام الجديد تزامنا مع احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد، وكذلك انخفاض درجات الحرارة في أوروبا.

رحلة طيران تصل لمرسي علم خلال الأسبوع

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبل نهاية الأسبوع، 70 رحلة طيران دولية، أغلبها أوروبية، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح الأجانب بمجرد وصولهم إلى أرض المهبط، وصولا لمقر إقامتهم بالفنادق المختلفة للاستمتاع بأوقاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية المقرر أن تنطلق اليوم السبت، أن يستقبل المطار خلال الأسبوع 70 رحلة بينهم 4 رحلات داخلية، و66 رحلة اوربية، قادمة من 9 دول أوربية.

وتبين من جداول رحلات الطيران أن الرحلات تصل منها 3 رحلات من بلجيكي، و4 رحلات من هولندي، و9 من ايطاليا، والالماني الأعلى وصولا بواقع 19 رحلة طيران أسبوعية لمرسى علم، و7 تشيكي، و17 رحلة من بولندي، و4 رحلات من سويسرا، ورحلة كم لكسمبورج، ورحلتين مم النمسا، و4 رحلات داخلية.