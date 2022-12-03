عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار مرسى علم يستقبل 5 آلاف سائح

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم

يستعد مطار مرسى علم الدولي  لاستقبال 5 آلاف سائح من مختلف الجنسيات قادمين على متن 27 رحلة طيران من المطارات الدولية والأوروبية، على مدار ساعات اليوم السبت.

وتشهد القرى والمنتجعات السياحية بمرسى علم خلال الفترة الحالية، نسبة إشغال فندقى متميزة تزامنًا مع الموسم الشتوى حيث تتجاوز 75%.

وكشفت جداول الوصول بالمطار أن 27 رحلة مقرر وصولهم اليوم الأربعاء تحمل على متنها قرابة 5 آلاف سائح، موزعة كالتالي 3 رحلات من التشيك، و11 رحلة من بولندا، و4 رحلات من إيطاليا، و6 رحلات من ألمانيا، ورحلة من كلا من هولندا والنمسا، بالإضافة إلى رحلة من المطارات الداخلية.

من جانبه قال الخبير السياحي أبو الحجاج العماري، هناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الأسبوع المقبل وحتى مطلع العام الجديد تزامنا مع احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد، وكذلك انخفاض درجات الحرارة في أوروبا.

رحلة طيران تصل لمرسي علم خلال الأسبوع

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبل نهاية الأسبوع، 70 رحلة طيران دولية، أغلبها أوروبية، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح الأجانب بمجرد وصولهم إلى أرض المهبط، وصولا لمقر إقامتهم بالفنادق المختلفة للاستمتاع بأوقاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية المقرر أن تنطلق اليوم السبت، أن يستقبل المطار خلال الأسبوع 70 رحلة بينهم 4 رحلات داخلية، و66 رحلة اوربية، قادمة من 9 دول أوربية.

وتبين من جداول رحلات الطيران أن الرحلات تصل منها 3 رحلات من بلجيكي، و4 رحلات من هولندي، و9 من  ايطاليا، والالماني الأعلى وصولا بواقع 19 رحلة طيران أسبوعية لمرسى علم، و7 تشيكي، و17 رحلة من بولندي، و4 رحلات من سويسرا، ورحلة كم لكسمبورج، ورحلتين مم النمسا، و4 رحلات داخلية.

مطار مرسى علم العام الجديد الكريسماس مرسى علم المنتجعات السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1900 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بعد وصوله لـ 1900 جنيه.. تحذير هام بشأن شراء الذهب

على الهواء.. خناقة خالد الغندور وهشام حنفي وسيف زاهر بسبب ركلة جزاء الأهلي.. فيديو

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

الصغرى 5 درجات وأمطار على بعض المناطق.. حالة طقس الغد

هل من تأخر رزقه مبتلى أم مغضوب عليه؟.. رد عجيب للإفتاء

قرار عاجل من الاتحاد التونسي بعد الخروج من كأس العالم

قريبا.. إضافة خانة جديدة بـ البطاقة الشخصية ورخصة القيادة| تفاصيل

ترشيحاتنا

جدار منزل تتمسك به أوكرانيا ويحاول اللصوص سرقته.. ما القصة؟

مفيش عظام بالقفص الصدري ومنزلها مسكون.. صدمات فى حياة حورية فرغلى

بحضور وزراء ومسئولين.. سفارة الإمارات تحتفل بالعيد الوطني الـ 51

البصل بـ4.5 للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 3 ديسمبر| فيديو

لمدة 60 دقيقة.. لقاء مثير وجرئ بين ماكرون ورئيس تويتر

ما حكم الصلاة بالوشم القديم الذي تتعذر إزالته؟ دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا الممرضات.. رسالة نارية من جمال شعبان بعد حادث قويسنا

بإطلالة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تستعرض أناقتها في عيد ميلاد ابنتها| شاهد

شاهد صاحب أطول شعر أذن في العالم.. طوله 18سم

بعد إعادة فرضها في المدارس.. هل ارتداء الكمامة لفترات طويلة يضر بالصحة؟

فيديو

الأغلى في العالم.. حكاية بنطلون جينز بـ مليون ونصف

الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

الممرضات اتضربوا.. التفاصيل الكاملة لحادث مستشفى قويسنا| تغطية خاصة

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ