عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن منطقة النور بالغردقة لمدة 4 ساعات

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة تقسيم منطقة النور، شمال الغردقة اليوم الأحد من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك لعمل الصيانة الدورية.

مطار مرسى علم يستقبل 5 آلاف سائح

«الشباب والرياضة» تنظم قافلة بمنطقة شمال الأحياء المائية بمدينة الغردقة

دورة تدريبية صحية للرائدات الريفيات بـ «قومي المرأة» في البحر الأحمر

كيفية الحفاظ على المياه.. محاضرة في بيت ثقافة سفاجا

انطلاق الموسم الثالث للمشروع الوطني للقراءة بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية

استمرار أعمال التطوير ورصف الطرق في عدة مناطق بمدينة الغردقة

استمرار حملات النظافة ورفع القمامة بمختلف المناطق بمدينة القصير

حملة نظافة وتطهير لشاطئ حلقة السمك في الغردقة

فصل الكهرباء متكرّر للصيانة

وكان أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر فصل التيار الكهربائي التيار الكهربائى الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|الأصفر يقترب بقوة من 2000 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

وفاة الاعلامى مفيد فوزى عن عمر يناهز 89 عاما

10 أيام إجازة للطلاب والموظفين .. مفاجأة يناير 2023

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث أتوبيس عزبة النخل

هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟.. هبوط قوي عالميا واستقرار مقابل الجنيه

بيخنقني.. النيابة العامة تكشف الكلمات الأخيرة بين خلود وخطيبها قبل إزهاق روحها

أعراضه صادمة.. تعرف على مرض تسبب في وفاة مفيد فوزي

فاق التوقعات.. الذهب يستهل تعاملات اليوم بارتفاع 40 جنيها للجرام

ترشيحاتنا

أحمد الطاهرى يكشف آخر رسائل الإعلامى مفيد فوزى

بعد إقالة إيهاب جلال ..المصري يستعد لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

كرم جبر يكشف أسرار الأيام الأخيرة لـ مفيد فوزى

إيران تعدم 4 أشخاص بتهمة التجسس لإسرائيل.. واتجاه لتعديل قانون غطاء الرأس

السيسي للمتقدمين للالتحاق بالشرطة: تطبيق المعايير الموضوعية لانتقاء أفضل العناصر

محاور المشاهير.. رحلة الإعلامى مفيد فوزى ووالدته الأكثر تأثيرا فى حياته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند.. شاهد حورية فرغلي بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

شاهد سمكة قرش تهاجم غواصًا وتبتلع الكاميرا..فيديو

أعراضه صادمة.. تعرف على مرض تسبب في وفاة مفيد فوزي

تحذير عاجل.. نوع من الجبن ينتشر بالأسواق امتنع عن شرائه فورا

فيديو

فيديو سخيف.. رحيل البلوجر نينو صاحب مروان موسي حقيقة أم شائعة؟

مكالمة مسجلة كشفت الحقيقة.. مفاجأة بواقعة إنهاء حياة فتاة بورسعيد على يد خطيبها|فيديوجراف

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

خطيبته اتخانقت معاه .. تفاصيل صادمة في إنهاء عريس لحياته بالمحلة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ