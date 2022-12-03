تعرف على مناطق قطع التيار الكهربائي بالغردقة اليوم

أعلنت مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، أنه سيتم فصل التيار عن 6 مناطق بالغردقة، من 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، وذلك لعمل الصيانة الدورية.



وأوضحت المحافظة في بيانا لها، اليوم الجمعة، فصل التيار يومي السبت وغدًا الأحد، في المناطق التالية القيادات، عمارة شعبان رشوان، محال الاستاد، فندق الهيلتون بالدهار، اللواء حفني، بمدينة الغردقة.

وتابعت: أنه سيتم فصل التيار عن منطقة تقسيم النور، يوم الأحد المقبل، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك لعمل الصيانة الدورية.

وفى سياق آخر شهد السوق النموذجي الحضاري الجديد بمجمع خدمات الدهار، الذي افتتحه مؤخراً محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، توافد كبير من المواطنين والسياح الأجانب، وذلك بعد أيام من نقل التجار إلى السوق الجديد.

كان محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، افتتح، المرحلة الأولى لمجمع خدمات الدهار الجديد، الذي يضم مرحلتين، وتشمل مرحلته الأولى أول سوق حضاري ونموذجي في مدينة الغردقة.

وكان أوضح محافظ البحر الأحمر، في تصريحات إعلامية، أن مجمع خدمات الدهار الجديد ، تبلغ مساحته نحو 10 آلاف متر،وتم إنشاءه على مرحلتين، بتمويل من محافظة البحر الأحمر، وبإشراف جهاز تعمير البحر الأحمر، وتشمل 148 محل بمساحات مختلفة ( 27 - 36 - 56 )، عبارة عن مخبز وحلواني ومحلات أدوات منزلية ومطاعم وكافتيريات، إضافة إلى محزن للنفايات، و2 ثلاجة بمساحات مختلفة ( 140 متر مربع - 150 متر مربع)، لافتاً إلى أن المجمع مغطى بنظام كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة ومزود بنظام حماية مدنية كامل، كما يحتوي المجمع على مبنى إداري متكامل ودورات مياه لخدمة مستأجرى المحلات ورواد المجمع.

أشار المحافظ، إلى أنه جرى إنشاء المرحلة الثانية من مجمع خدمات الدهار ( الباكيات ) بإجمالي 408 باكية بمساحات حوالى 12 متر لكل باكية بهدف إخلاء سوق الدهار القديم ونقله إلى مجمع الخدمات الجديد، ويوجد بجوار مجمع الخدمات بكافة مراحلة موقف النقل الداخلى وكذا جراج سيارات لرواد مجمع الخدمات، ليتمكن المواطن من شراء كافة أحتياجاته بكافة أنواعها من نفس المكان.

أوضح المحافظ، أنه تم إنشاء السوق الجديد، بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الحضاري واللائق، ويأتي في إطار جهود الدولة لضبط الأسعار، وفرض رقابة على مختلف السلع وبشكل خاص السلع الغذائية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، والحد من الأسواق العشوائية، وما ينجم عنها من جرائم مختلفة منها التكدس المروري وتشويه الشكل الجمالي، خاصة وأننا في مدينة سياحية عالمية، بخلاف سرقة التيار الكهربائي من بعض الباعة... إلخ.

أشار المحافظ، إلى أن تصميم السوق في حد ذاته يتماشى مع المخطط الاستراتيجي الجديد للمدينة، ويواكب التطور الحضاري والتطوير الذي يجري بشوارع وميادين الغردقة، كما يضم السوق بداخله بعض المحلات الخدمية الأخرى منها صيدلية وسوبر ماركت، فضلاً عن أنه يضم مساحات واسعة ومنظمة، ويتم بداخله تطبيق منظومة بيئية للحفاظ على نظافة المكان.

أكد محافظ البحر الأحمر، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تواصل محافظة البحر الأحمر، جهودها لتطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بمختلف المدن، بما يضمن توفير منافذ حضارية للسلع لكل المواطنين للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التى تعوق الحركة المرورية وتسبب حالة من الفوضى فى الشوارع والأحياء، لافتاً إلى أنه تمت مراعاة توجيهات القيادة السياسية بإجراء حوار مجتمعي مع المواطنين والتجار قبل نقلهم للتعرف على مطالبهم، حيث تمت مراعاة تلك المطالب، فضلاً عن إنشاء السوق الجديد في موقع متميز لتسهيل عملية تنقل المواطنين، حيث تم إنشاؤه بالقرب من موقف سيارات.