عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1066 شاحنة و42 سيارة.

بقرية الحمراوين.. بدء أعمال ثاني محطات مبادرة شجرة لكل بيت بالبحر الأحمر

الكشف على 850 منتفعة باليوم الأول لـ حملة من حقك تنظمي

محافظة البحر الأحمر تضع الترتيبات النهائية لاحتفالات الكريسماس ورأس السنة

فصل الكهرباء اليوم عن عدة مناطق بالغردقة

إنطلاق حملة "من حقك تنظمي" التنشيطية بمدينة الغردقة

محافظ البحر الأحمر يبحث مع السفير السويدي تعزيز التعاون وزيادة عدد السائحين

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن منطقة النور بالغردقة لمدة 4 ساعات

جحود الابناء .. الأم المسنة تلجأ لابنتها في مرضها فتغلق هاتفها وتتهرب| التفاصيل الكاملة

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفن الثلاث الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وامل وغادرت السفينتين الحرية ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت السفن الثلاث الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وامل.

 

 كما تم تداول 3200 طن بضائع عامة ومتنوعة 285 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وايلة فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1627 راكب بموانيها.

 

البحر الأحمر ميناء نويبع موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا هيئة موانئ البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر.. فيديو

الذهب يتراجع والدولار يضرب بشدة عالمياً

مفيش ارتفاع.. مفاجأة بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

أبناءها تفحموا في حضن بعض.. تصريحات صادمة من والدة ضحايا حريق شقة المنتزه

1600جنيه ارتفاعا فى الطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6-12-2022

كيلو الفراخ بـ33 جنيها.. استقرار كبير في أسعار الدواجن والبيض

أقل سعر للذهب في مصر.. وعيار 14 يسجل 1220 جنيهًا

ترشيحاتنا

لمواجهة وزير الصناعة.. جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

نيمار يدخل التاريخ ويزاحم بيليه ورونالدو في قائمة أساطير البرازيل الاستثنائية

لا كهرباء ولا ماء.. الموت يحاصر الأوكرانيين في درجة حرارة تحت الصفر

الدولار يرتفع واليورو يتراجع.. اعرف أسعار العملات العالمية اليوم

يا تلحقه يا متلحقوش.. أحسن سعر لـ Apple iPad بأقل من 10 آلاف جنيه

لماذا دعا البخاري على نفسه قبل موته بأيام؟.. علي جمعة: لـ5 أسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفراجة في أزمة الأرز.. انخفاض كبير خلال أيام والسعر مفاجأة

بملابس البحر.. رانيا يوسف تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة

بعد تعرضها للتنمر.. البلوجر إسراء أحمد تخضع لعملية تجميل

كيلو الفراخ بـ33 جنيها.. استقرار كبير في أسعار الدواجن والبيض

فيديو

ماجدة خير الله: أم كلثوم وعبدالوهاب كانا ممثلين رديئين| فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ