تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1066 شاحنة و42 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفن الثلاث الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وامل وغادرت السفينتين الحرية ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت السفن الثلاث الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وامل.

كما تم تداول 3200 طن بضائع عامة ومتنوعة 285 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وايلة فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1627 راكب بموانيها.