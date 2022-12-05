فصل الكهرباء اليوم عن عدة مناطق بالغردقة

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، الإثنين، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة بينها محطة موبيل -مبنى بدر بارك – محال الشاليهات – عمارة فكرى عبده، وذلك صباح اليوم الاثنين، وذلك من السا عة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

فصل الكهرباء متكرّر للصيانة

وكان أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.