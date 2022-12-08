غدًا .. وزير السياحة يفتتح أكبر مدينة مائية ترفيهية بـ الغردقة

يفتتح وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، غدًا الجمعة، أكبر مدينة ألعاب مائية ترفيهية بمصر والشرق الأوسط، وتشمل المدينة ولأول مرة بمصر لعبة «الكينج كوبرا» الحائزة على جائزة أفضل الألعاب المائية في أوروبا للأعوام التاسعة الماضية على التوالى، وعدد من الأبراج المائية للأطفال.

وتشمل المدينة السياحية أجنحة فندقية ومسرحا كبيرا، لخلق تجربة سياحية ساحرة لمقيمى المنتجع ولكل زوار الغردقة والبحر الأحمر، ومجموعة متنوعة من المطاعم والكافيهات التي تخاطب كل الأذواق العالمية، وأيضا تحتوى على العديد من المحلات التجارية.

وأكد رجل الأعمال كامل أبوعلى، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، أن المدينة تعد من أهم استثمارات وافتتاحات العام الحالى، لما تشمله من نقلة عالمية في المنتج النهائى للألعاب المائية العالمية، والتخطيط لترويج الغردقة كمقصد سياحى عالمى متكامل الخدمات من منتجعات وألعاب مائية تنافس منطقة الشرق الأوسط، وأيضا مطاعم وكافيهات ومحلات تجارية عالمية وبالطبع النشاط الترفيهى لا يكتمل إلا بالمسارح والعروض الفنية اليومية من كل ثقافات العالم.