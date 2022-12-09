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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء .. إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق رأس غارب الشيخ فضل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهد طريق رأس غارب الشيخ فضل انقلاب ميكروباص حيث أسفر الحادث عن إصابة ٥ أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي  وتولت النيابة التحقيق.

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كانت قد تلقت شرطة نجدة رأس غارب بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص رقم ط ر س ٣٣٨٧ بالكيلو ٣٠ طريق الشيخ فضل وأسفر الحادث عن إصابة ٥ أشخاص وهم:

 هشام موسي سعد ٣١ سنة قنا كدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة مستقرة

ماهر مخلوف محمود ٤٣سنة المنيا كسر بعظمة الترقوة اليمنى
شحاتة محمد شحاتة كدمات متفرقة بالجسم 

تهامي دسوقي أبو عوف ٤٠ سنة أسيوط كسر بالفقرات القطنية 

محمود عمر علي ٢٥سنة أسيوط كسر بعظمة الترقوة اليمني.


تم  عمل الإسعافات والفحوصات اللازمة بمستشفى رأس غارب .

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