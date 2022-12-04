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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط مواد مخدرة مع راكبين قادمين من التشيك في مطار الغردقة ..صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.  

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من براغ على طائرة خطوط طيران سمارت اشتبه محمد أبو بكر رسلان مأمور اللجنة بصالة الوصول فى راكب تشيكى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .  

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص  بأشعة X-RAY بمعرفة شنوده عبداللطيف واسلام موسى فتلاحظ وجود عبوات دوائية بين طيات الملابس .

وبالعرض على محمد سيد نائب مدير الإدارة قرر تكليف مصطفى عبد الرسول بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود بخاخة بها زيت يشتبه أن يكون زيت الماريجوانا و3 زجاجات بها سائل يشتبه أن يكون زيت الماريجوانا و2 عبوة كريم دهان يشتبه أن  يكون دهان الماريجوانا .

وفى المحاوله الثانية وأثناء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من التشيك أيضا على رحلة خطوط طيران سمارت وينجز اشتبه محمد أبو بكر رسلان فى راكب تشيكى أثناء محاولته الخروج من بوابه اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة اسلام موسى مأمور الفحص ومحمد صبحى رئيس القسم تلاحظ عبوات دوائية .

وبالعرض على محمد سيد نائب مدير الادارة، كلف مصطفى عبد الرسول بتفتيش حقائب الراكب وتبين وجود ١٣ قرص ترمادول مخدر و٩ جرام من نبات يشتبه أن يكون نبات الماريجوانا المخدر .

وقام بالجرد والتحريز اسلام موسى فى حضور هانى حافظ رئيس قسم الأمن الجمركى تحت إشراف عصام عباس مدير الإدارة وأحمد عسكر من مكافحة التهريب الجمركى.

وقرر عبد العال نعمان مدير عام الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ى ضبط الراكبين أرقام ٣٢ و٣٣ لسنه ٢٠٢٢ وإحالة الراكبين للنيابة المختصة .

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك وعمر خليفة رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركى .

 

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