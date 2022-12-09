وزير السياحة يتفقد أكبر منتجع ترفيهي للألعاب المائية في الشرق الأوسط.. صور

افتتح، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أكبر مدينة ألعاب مائية ترفيهية بمصر والشرق الأوسط بمدينة الغردقة بحضور كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر .

شارك في الافتتاح عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة والمستثمرين ومنظمي الرحلات بالسوق الألماني، و ماجدة حنا مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة البحر الأحمر، وأحمد الدع مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في محافظة البحر الأحمر.

وقام الوزير والمحافظ بجولة داخل مدينة الألعاب تفقدا خلالها المسرح الكبير ، ومجموعة المطاعم والكافيتريات والمحلات التجارية وأماكن الضيافة من أجنحة وغرف للإقامة، حيث استمعا إلى شرح مفصل عن المدينة وما تتضمنه من ألعاب، حيث تم الإشارة إلى أن المدينة تحتوي على أحد الألعاب الحائزة على جائزة أفضل الألعاب المائية فى أوربا للأعوام التاسعة الماضية على التوالي وكذلك عدد من الأبراج المائية للأطفال على أحدث التصميمات العالمية.

جدير بالذكر أن الوزير كان قد قام في شهر سبتمبر الماضي بأولى زياراته لمدينة الغردقة منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، حيث افتتح ومحافظ البحر الأحمر أعمال تطوير المرحلة الثالثة والأخيرة للممشى السياحي بمدينة الغردقة، بعد الانتهاء من تطويره. كما شاركا في افتتاح منتجع سياحي جديد بمنطقة الممشى السياحي من فئة المنشآت الفندقية الخمس، بالإضافة إلى قيامهما بعقد اجتماع موسع مع مجموعة من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص بمحافظة البحر الأحمر، كما افتتحا فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الداو الدولي للفنون الذي أُقيم تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة البحر الأحمر في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي.



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