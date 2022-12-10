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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تأهل منتخب بلادها.. رامي رضوان يحرج جنات بسؤال رياضي على الهواء

جنات
جنات

حرصت الفنانة المغربية جنات على تهنئة منتخب بلادها على التأهل التاريخي للمربع الذهبي للمونديال.

وكتبت جنات على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام: الحمدالله على الفوز التاريخي لمنتخب المغرب مبروك لكل مغربي وكل عربي على هذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق.

وكانت جنات قد وجهت التهنئة لـ المغرب وللعرب من قبل وذلك بعد الفوز على إسبانيا بكأس العالم، مؤكدة أن المنتخب المغربي حقق إنجازًا تاريخيًا للعرب بالكامل.
وخلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان قالت جنات: "أشعر بالسعادة الكبيرة، وشاهدت المباراة مع أسرتي بالمنزل".

وأضافت: "المنتخب المغربي كان قويًا، وقدّم مباراة قوية اليوم بكأس العالم، والجميع فرح بالمباراة".

ووجّه رامى رضوان سؤالاً محرجًا لـ جنات على الهواء قائلًا: "مشجعة كروية، ولا من اللى بيسألوا يعنى إيه تسلل، لترد جنات: "ليه الإحراج ده طيب يا رامي".

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