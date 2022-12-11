بروتوكولات تعاون وتراخيص.. تفاصيل معرض المنامة الصحي بين مصر والبحرين

كشف حازم خميس مدير مستشفى وادي النيل، تفاصيل معرض المنامة الصحي المشترك بين مصر ولبحرين، قائلا إنه لأول مرة يحدث هذا التعاون الطبي بين البلدين.

وأضاف حازم خميس، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الحكاية، المذاع على قناة “أم بي سي مصر” أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبحرين مستمرة منذ 50 عاما، وعليه تم الاتفاق على انعقاد أول مؤتمر طبي لمدة 3 أيام، ويضم وفدا من الأساتذة المتخصصين في جميع التخصصات.

ولفت إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الشراء الموحد والمجلس الأعلى للصحة في البحرين، في المجال الطبي والصحي وشراء الأدوية.

واسترسل: المعرض شارك فيه أكثر من 80 شركة أدوية وأجهزة طبية، بالإضافة إلى ممثلين لهيئة الرعاية الصحية، متابعا: حصلنا على وعد بتمكين الشركات المصرية وحصولهم على ترخيص سريع ومباشر داخل مملكة البحرين.