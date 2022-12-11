خالد النبوي مهنئا منتخب المغرب: الإنسان العربي قادر على الوصول إلى القمة

هنأ الفنان خالد النبوى، الشعب المغربى بفوز المنتخب على البرتغال والتأهل إلى الدور قبل النهأئى لكأس العالم 2022، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام .

وكتب خالد النبوي: "مبروووك أهل المغرب العربي أتمنى فوزكم بكأس العالم،، الإنسان العربي قادر على الوصول إلى القمة في كل المجالات".

وواصل منتخب المغرب بقيادة مدربه وليد الركراكي، كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر، وذلك بعد التأهل إلى دور نصف النهائي.

ونجح منتخب المغرب في الفوز على نظيره البرتغالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار دور ربع نهائي كأس العالم.

وتولى وليد الركراكي كمدرب طوارئ لمنتخب المغرب قبل بطولة كأس العالم بشهرين، بعد رحيل البوسني وحيد خليلوزيتش.

وأصبح أول مدرب عربي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم في تاريخ المونديال، وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي المونديال في التاريخ.