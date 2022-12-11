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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد

الأرصاد
الأرصاد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11-12- 2022، في القاهرة والمحافظات.

 

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية إن الطقس اليوم  السبت متوقع أن يكون خريفياً مائلاً للبرودة في الصباح الباكر ، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.
 


درجات الحرارة المتوقعة اليوم
 

العظمى الصغرى
القاهرة 24 15
الإسكندرية 23 14
الإسماعيلية 25 12
الدقهلية 25 14
الغردقة 27 17
المنيا 24 9

درجات الحرارة المتوقعة هيئة الأرصاد الجوية صباح البلد الأرصاد الجوية جنوب سيناء

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