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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. تفاصيل

صدى البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 9-12- 2022، في القاهرة والمحافظات.

 

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية إن الطقس اليوم  الجمعة متوقع أن يكون خريفياً مائلاً للبرودة في الصباح الباكر ، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى
القاهرة 24 14
الإسكندرية 24 13
الإسماعيلية 24 12
الدقهلية 24 14
الغردقة 26 15
المنيا 26 9

 

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