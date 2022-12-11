حرب أوكرانيا تنحسر جنوبا.. أوديسا وميليتوبول تتعرضان للهجوم

في الشهر العاشر من الحرب، لازال القتال مستمرا في أوكرانيا دون أمل في الحل، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وبحسب محللين، أصبح القتال مركزا الآن على جنوب أوكرانيا، بعيدا عن المناطق الأخرى من البلاد، ماعدا ما قد تشنه روسيا من ضربات مكثفة، على البنى التحتية و المناطق التي تدعي روسيا أن بها تحصينات عسكرية.

يحتدم القتال والضربات من كلا الجانبين في الحرب بجنوب أوكرانيا، حيث أطلقت روسيا طائرات بدون طيار على أوديسا وكييف للضرب في ميليتوبول.

وقال الجيش الأوكراني إنه أسقط 10 طائرات مسيرة يوم السبت لكن خمس طائرات أخرى ضربت منشآت للطاقة مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 1.5 مليون شخص.

في وقت لاحق ، قال عمدة ميليتوبول الأوكراني إن ضربات نُفذت على المدينة التي تسيطر عليها روسيا.

تظهر الصور التي شاركها مسؤول روسي هناك حريقًا كبيرًا.

قال مسؤولون أوكرانيون إن هجوم الطائرات المسيرة الروسية على ميناء أوديسا الأوكراني شهد إطلاق موسكو طائرات مسيرة إيرانية الصنع على بنية تحتية رئيسية.



قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي بالفيديو "الوضع في منطقة أوديسا صعب للغاية".

تابع"لسوء الحظ ، كانت الضربات حاسمة ، لذلك يستغرق الأمر أكثر من مجرد وقت لإعادة الكهرباء. لا يستغرق الأمر ساعات ، بل بضعة أيام.".

منذ أكتوبر ، تستهدف موسكو البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بموجات كبيرة من الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة.

وفي ميليتوبول ، قالت السلطات الموالية لموسكو إن هجومًا صاروخيًا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 ، في حين قال إيفان فيدوروف ، رئيس البلدية المنفي ، إن عشرات "الغزاة" قتلوا.

قال يفجيني باليتسكي ، الحاكم الذي عينته موسكو للجزء الذي تسيطر عليه من منطقة زابوروجيا ، على تطبيق المراسلة تيليجرام: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين ، ووصلت أربعة إلى أهدافها".

وأضاف أن "مركزًا ترفيهيًا" حيث كان الناس يتناولون الطعام قد دمر في الهجوم الأوكراني بصواريخ هيمارس.