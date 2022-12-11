عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب أوكرانيا تنحسر جنوبا.. أوديسا وميليتوبول تتعرضان للهجوم

قصف على أوكرانيا
قصف على أوكرانيا

في الشهر العاشر من الحرب، لازال القتال مستمرا في أوكرانيا دون أمل في الحل، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وبحسب محللين، أصبح القتال مركزا الآن على جنوب  أوكرانيا، بعيدا عن المناطق الأخرى من البلاد، ماعدا ما قد تشنه روسيا من ضربات مكثفة، على البنى التحتية و المناطق التي تدعي روسيا أن بها تحصينات عسكرية.

يحتدم القتال والضربات من كلا الجانبين في الحرب بجنوب أوكرانيا، حيث أطلقت روسيا طائرات بدون طيار على أوديسا وكييف للضرب في ميليتوبول.

وقال الجيش الأوكراني إنه أسقط 10 طائرات مسيرة يوم السبت لكن خمس طائرات أخرى ضربت منشآت للطاقة مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 1.5 مليون شخص.

في وقت لاحق ، قال عمدة ميليتوبول الأوكراني إن ضربات نُفذت على المدينة التي تسيطر عليها روسيا.

تظهر الصور التي شاركها مسؤول روسي هناك حريقًا كبيرًا.

قال مسؤولون أوكرانيون إن هجوم الطائرات المسيرة الروسية على ميناء أوديسا الأوكراني شهد إطلاق موسكو طائرات مسيرة إيرانية الصنع على بنية تحتية رئيسية.


قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي بالفيديو "الوضع في منطقة أوديسا صعب للغاية". 
تابع"لسوء الحظ ، كانت الضربات حاسمة ، لذلك يستغرق الأمر أكثر من مجرد وقت لإعادة الكهرباء. لا يستغرق الأمر ساعات ، بل بضعة أيام.".

منذ أكتوبر ، تستهدف موسكو البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بموجات كبيرة من الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة.

وفي ميليتوبول ، قالت السلطات الموالية لموسكو إن هجومًا صاروخيًا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 ، في حين قال إيفان فيدوروف ، رئيس البلدية المنفي ، إن عشرات "الغزاة" قتلوا.

قال يفجيني باليتسكي ، الحاكم الذي عينته موسكو للجزء الذي تسيطر عليه من منطقة زابوروجيا ، على تطبيق المراسلة تيليجرام: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين ، ووصلت أربعة إلى أهدافها".

وأضاف أن "مركزًا ترفيهيًا" حيث كان الناس يتناولون الطعام قد دمر في الهجوم الأوكراني بصواريخ هيمارس.

 

أوكرانيا جنوب أوكرانيا روسيا طائرات بدون طيار ميليتوبول ميناء أوديسا فولوديمير زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في عيار 21

سكرانة وفوقتها بطريقتي .. اعترافات سائق فى واقعة التعدي على سائحة عربية

سعر الذهب اليوم في مصر والكويت والإمارات والسعودية

تنبيه هام للأمهات.. هؤلاء ممنوعون من التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

بعد استقرار دام 10 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 11-12-2022

أحضروه من المدرجات وطردوه.. ماذا فعل المشجع الإنجليزي في مونديال قطر؟

ماتوا في حضن بعض حاملين كتاب الله.. تفاصيل وفاة 3 أطفال أشقاء بالقليوبية

موضوعات متعلقة

ما تحتاجه الصين حقًا لاسترداد تايوان.. الإجابة ليست من بكين

شاهد.. الشرطة الألمانية تنهي احتجاز رهائن دريسدن بمفاجأة كبرى| التفاصيل الكاملة

هل أخطأ ؟.. حقيقة ضغط ماكرون على أوكرانيا للتفاوض مع الروس

إعلان عاجل للشرطة الألمانية عن عملية اختطاف الرهائن في مركز للتسوق بدريسدن

بوتين ولعبة الضربة الإستباقية.. الكرملين يهدد أمريكا بنفس استراتيجيتها النووية

ذعر ألماني.. الشرطة تعلن عن احتجاز رهائن في مركز تسوق بدريسدن

مؤامرة الرايخ.. اعتقال إعلامي ألماني شهير ابنته صديقة نجم ريال مدريد

بوليتيكو الأمريكية: ألمانيا رصدت نشاطا صينيا لإنشاء مراكز تجسس بـ برلين

ترشيحاتنا

من جديد .. منتخب المغرب ينعش خزينة الأهلي فى كأس العالم

تراجع في أسعار الدواجن اليوم..والأمهات تسجل 32 جنيها للكيلو

ساب الملعب وروح.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة عبد الله السعيد في بيراميدز

وزير الصحة: نستهدف 16 مليون طفل في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ..صور

لإتجاره بالنقد الأجنبي بالقاهرة|شخص يواجه الحبس 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه

شاهد.. الحفل المتسبب في وقف عمر كمال عن الغناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ5480 دولارا .. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها الرياضية

رعب.. ظهور ثعبان على طائرة في دبي يثير ذعر الركاب|صور

سعرها 150 ألف جنيه.. شاهد أحلام الإماراتية تقلد ساندي بنفس البيجامة

طريقة تحضير الكريم شانتيه

فيديو

عن مطربي المهرجانات.. مصطفى كامل: "أنا راكب مرسيدس بس وهم راكبين رانجات"

فيديو قديم كشف الحقيقة.. وفاة ملكة جمال لبنان «زينة ترحيني» في ظروف غامضة|شاهد

بعد إنجاز المغرب.. تعرف على سر احتكار المدربين الوطنيين للقب المونديال |فيديو

فرص عمل للمصريين بالكويت .. اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ