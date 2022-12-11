البيئة: طرح خطط استثمارية لتدوير المخلفات خلال شهرين| فيديو

كشف الدكتور طارق العربي ، رئيس جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة تفاصيل إنشاء وحدة بحديقة الحيوان لتحويل المخلفات إلى طاقة ، موضحا أن إدارة المخلفات تتضمن عدة مراحل منها مراحل غير إيجابية مثل جمع المخلفات ، ومراحل إيجابية مثل تدوير المخلفات.

وأشار إلى أن تدوير المخلفات الصلبة يضم أكثر من نوع لتكنولوجيا المعالجة ، وعلى حسب المعالجة ينتج منها منتج اخر مثل تحويل المخلفات للسماد .

وأضاف الدكتور طارق العربي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن تدوير المخلفات تتضمن 16 فرص استثمارية ، و فرص استثمارية في تحويل المخلفات لهيدروجين أخضر ، عن طريق عمليات كيميائية تحويلية .

وتابع رئيس جهاز إدارة المخلفات ، أن دعم منظومة تدوير المخلفات يتطلب حوافز استثمارية لجذب المستثمرين ، وتم بالفعل إقرار مشاريع تستحق كافة الحوافز في الاستثمار ، فضلا عن توفير مشاريع لتدوير المخلفات الزراعية ، لافتا إلى أنه في خلال شهرين على الأكثر سيكون هناك خريطة استثمارية لمشاريع تدوير المخلفات .