رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يبحث إنشاء وحدة بيوجاز داخل حديقة الحيوان

ترأس الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماع اللجنة التنفيذية لمؤسسة الطاقة الحيوية، حيث تم خلال الاجتماع عرض أعمال اللجنة وآخر مستجدات الأعمال التى تم تنفيذها بالفعل خلال الفترة السابقة.

واستعرض الاجتماع آخر ما تم التوصل إليه بشأن إنشاء وحدة بيوجاز داخل حديقة الحيوان تمهيداً لافتتاح الوحدة داخل الحديقة، والعمل على توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة الطاقة وبنك الكويت الوطنى لتنفيذ وحدات بيوجاز كبيرة الحجم.

كما تم مناقشة إعادة تشكيل مجلس الامناء للمؤسسة بناء على قانون الجمعيات الاهلية الجديد والذى يلزم باعادة تشكيل مجلس الامناء بعد توفيق الاوضاع للمؤسسات الاهلية .

وناقش الاجتماع أيضاً نتائج معاينة مصنع انتاج الغاز الحيوى بمركز (تمى الأمديد) بمحافظة الدقهلية، حيث قامت المؤسسة بمعاينة المصنع لوضع مقترحات اعادة تشغيله بما يتناسب مع المتطلبات الحالية.

هذا ووجه الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى للجهاز بوضع تصور للمخلفات التى يمكن استخدامها كبدائل لقش الارز لتشغيل المصنع بالأشهر التى تكون خارج موسم قش الارز.