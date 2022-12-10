عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يبحث إنشاء وحدة بيوجاز داخل حديقة الحيوان

صدى البلد

ترأس الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماع اللجنة التنفيذية لمؤسسة الطاقة الحيوية، حيث تم خلال الاجتماع عرض أعمال اللجنة وآخر مستجدات الأعمال التى تم تنفيذها بالفعل خلال الفترة السابقة.

واستعرض الاجتماع آخر ما تم التوصل إليه بشأن إنشاء وحدة بيوجاز داخل حديقة الحيوان تمهيداً لافتتاح الوحدة داخل الحديقة، والعمل على توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة الطاقة وبنك الكويت الوطنى لتنفيذ وحدات بيوجاز كبيرة الحجم.

كما تم مناقشة إعادة تشكيل مجلس الامناء للمؤسسة بناء على قانون الجمعيات الاهلية الجديد والذى يلزم باعادة تشكيل مجلس الامناء بعد توفيق الاوضاع للمؤسسات الاهلية .

وناقش الاجتماع أيضاً نتائج معاينة مصنع انتاج الغاز الحيوى بمركز (تمى الأمديد) بمحافظة الدقهلية، حيث قامت المؤسسة بمعاينة المصنع لوضع مقترحات اعادة تشغيله بما يتناسب مع المتطلبات الحالية.

هذا ووجه الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى للجهاز بوضع تصور للمخلفات التى يمكن استخدامها كبدائل لقش الارز لتشغيل المصنع بالأشهر التى تكون خارج موسم قش الارز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 977 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

كرم جبر: غير معقول أن نسبق جهات التحقيق ويتم نشر أخبار مغلوطة قبل البيانات الرسمية

طلب عاجل من مرتضى منصور لـ ممدوح عباس.. وموقف المستشار من الاعتذار للخطيب

بعد 9 أيام استقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

بمرتبات تصل لـ 2450 دينارا.. فرص عمل للمصريين في دولة الكويت| التفاصيل الكاملة

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وماذا طلب محامي اللاعب

ذعر ألماني.. الشرطة تعلن عن احتجاز رهائن في مركز تسوق بدريسدن

ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ؟.. كثيرون لا يعرفون

ترشيحاتنا

سقط خلال العمل ونجله ممثل.. قصة رحيل الفنان غريب محمود المأساوية

وزيرا التموين والتجارة يفتتحان فعاليات المعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نيبو"

حكومة إسرائيل الجديدة الأكثر تطرفا .. ماذا قال لابيد عن وزارة نتنياهو؟

قانون المحال العامة.. مميزاته وكيفية تطبيقه.. انفوجراف

هل أخطأ ؟.. حقيقة ضغط ماكرون على أوكرانيا للتفاوض مع الروس

جدول امتحانات نصف العام 2023 لطلاب مدارس أسيوط | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. مي عمر تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة من باريس| شاهد

إعلان عاجل للشرطة الألمانية عن عملية اختطاف الرهائن في مركز للتسوق بدريسدن

ستايل جديد عليها.. ناقد موضة يعلق على فستان ياسمين صبري في ختام مهرجان البحر الأحمر

ماركة عالمية.. سعر بيجامة أحلام يثير الجدل|مش هتصدق

فيديو

المغرب والبرتغال وفرنسا ضد انجلترا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدلع بوظ جوازاتي ومعنديش فلوس.. أسرار في حياة حلمى بكر

6 حالات تؤدي لسحب شقق الإسكان الاجتماعي .. فيديو

حلمي بكر: مصطفى كامل له حق دورة كاملة بنقابة الموسيقيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ