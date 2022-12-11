وزير الصحة: نستهدف 16 مليون طفل في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ..صور

شدد الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان ، على أهمية التطعيم ضد شلل الأطفال لما يمثله من أهمية كبيرة في حماية أطفالنا والحفاظ علي مصر خالية من شلل الأطفال .

وأضاف عبدالغفار ، خلال إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ، إن الوعي المجتمعي لدي الشعب المصري علي للغاية ولاسيما فيما يخص الثقافة الصحية الخاصة بمرض شلل الأطفال الذي تخلصت منه الدولة المصرية منذ عام 2006 .

وأوضح وزير الصحة والسكان ، إن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال المتتالية للحفاظ علي مصر خالية من الفيروس ، لافتاً إلي أن نظام الترصد البيئي ضد الأوبئة والفيروسات موجودة في كافة محافظات الجمهورية ويتسم بدقة عالية للغاية .

وزير الصحة يطلق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

أكدت وزارة الصحة والسكان أن هناك فئات ممنوعة من تطعيم شلل الأطفال وهم المصابين بنقص المناعة الأولية وأطفال مرض السرطان ممن يحصلون على علاج كيماوي أو إشعاعي أو الفئات التي يتم علاجها بالكورتيزون ممنوعون من الحصول علي التطعيم ضد شلل الاطفال .

واوضحت الوزارة أن الأطفال المصابين بنزلات البرد أو الرشح أو ارتفاع درجات الحرارة يتم تأجيل تطعيمهم ضد شلل الأطفال لحين زوال الأعراض .

وزير الصحة : إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، عن إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر 2022 ، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان ، وذلك للمصريين وغير المصريين على حد سواء ، للحفاظ على مصر خالية من المرض.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال سيتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية ، مشيراً أن الحملة تستهدف تطعيم حوالي 16 مليون طفل.

أكد " عبد الغفار " على أهمية التطعيم لجميع الأطفال في الفئة العمرية من يوم إلى 5 سنوات ، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ الحملة القومية سنوياً للحفاظ على مصر خالية من المرض ، حيث سُجلت آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004 وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من المرض في عام 2006 ، وعلى الرغم من ذلك ، تنفذ الوزارة حملات قومية سنوية ، لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال ، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

من جانبه أكد قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة ، إن التطعيم سيتم من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والاتوبيس وأماكن التجمعات ، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

كما سيتم التطعيم من شقة إلى شقة للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بعموم محافظات الجمهورية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

أضاف " " أن الحملة يشارك بها حوالي 90 ألف شخص يمثلون فرق التطعيم ، تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد ، مشيراً إلى متابعة أعمال الحملة يومياً من الغرفة المركزية بالشئون الوقائية بالوزارة.

فئات ممنوعة من التطعيم بمصل شلل الأطفال

وهناك بعض الفئات الممنوعة من التطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة، وهذه الفئات كالتالي:

الأطفال الأكبر من سن 5 سنوات حتي لو بيوم واحد.

الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة الأولية.

الأطفال المصابين بسرطان الدم "اللوكيميا".

الأطفال الذي يعالجون بأدوية تثبيط المناعة "أدوية السرطان والكورتيزون".

حالات يؤجل فيها التطعيم ضد شلل الأطفال

يتم تأجيل التطعيم ضد شلل الأطفال، إذا كان الطفل يعاني من الأمراض التالية:

أمراض الجدري المائي.

ارتفاع درجة الحرارة

ويتم تأجيل التطعيم ضد شلل الأطفال حتى زوال المرض الذي يعاني منه الطفل.

وزير الصحة يطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وزير الصحة يطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وزير الصحة يطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وزير الصحة يطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وزير الصحة يطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وزير الصحة يطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وزير الصحة يطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وزير الصحة يطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وزير الصحة يطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال