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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. عادات خاطئة لن تتوقعها تدمر أسنانك

الأسنان
الأسنان

تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط وزيارة طبيب الأسنان بانتظام للحفاظ على ابتسامتك مشرقة وصحية ، ولكن هل تعرف ما هي العادات التي تضر بأسنانك بالفعل.

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ربما تعلم بالفعل أن تناول وجبات خفيفة من الأطعمة السكرية بين الوجبات عادة سيئة ، لكن بعض العادات الأخرى التي تضر بالأسنان ليست واضحة جدًا.

هل هناك شيء تفعله كل يوم يعرض صحة فمك للخطر؟ فيما يلي بعض العادات الضارة بصحة الفم التي يجب الانتباه إليها.

قضم أظافرك

إذا كنت بحاجة إلى حافز إضافي للتوقف عن قضم أظافرك ، ففكر في الضرر الذي قد تسببه لفكك وأسنانك.

وفقًا لـ ADA ، يمكن أن يتسبب قضم الأظافر في حدوث خلل وظيفي في الفك لأنه يتسبب في تثبيت الفك في وضع بارز لفترات طويلة، يمكن لقضم الأظافر أن يكسر أسنانك أيضًا. للحد من هذه العادة ، جربي طلاء أظافرك بطلاء الأظافر.

مضغ الثلج

بعد الانتهاء من تناول مشروب بارد ومنعش ، هل تقضم بصوت عالٍ مكعبات الثلج المتبقية؟ إذا كنت لا ترغب في المخاطرة بكسر سن أو حشو ، فإن ADA توصي بتناول المشروبات بدون ثلج للمساعدة في التخلص من هذه العادة.

الاسنان تنظيف الاسنان العادات الضارة بصحة الفم قضم الأظافر مضغ الثلج

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