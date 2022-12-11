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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأول عربيا.. الإمارات تطلق المستكشف الفضائي"راشد" نحو القمر

صدى البلد

أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء المستكشف الفضائي الإماراتي "راشد" نحو القمر، اليوم الأحد، في حدث هو الأول علي مستوي العالم العربي و الرابع على مستوى العالم.

وتستغرق رحلة المستكشف راشد 5 أشهر، ومن المقرر أن يهبط المستكشف الفضائي الإماراتي "راشد" على سطح القمر، في أبريل 2023.

ويحمل المستكشف راشد، مركبة الهبوط اليابانية "هاكوتو- آر"، على متن صاروخ الإطلاق "سبيس إكس فالكون تسعة"، لتسجل الإمارات إنجازا جديدا في قطاع الفضاء، كونها "المهمة الأولى عربيا".

وتبلغ مدة المهمة العلمية 14 يوما ما يعادلها يوما قمريا، وستأخذ المركبة الفضائية طريقا منخفض الطاقة إلى القمر، بدلا من الاقتراب المباشر.

وطبقا لما أعلن عنه مركز محمد بن راشد للفضاء أن المستكشف راشد سيقوم بمجرد هبوطه، بدراسة خصائص التربة على سطح القمر وصخور وجيولوجيا القمر.

وسيدرك كذلك حركة الغبار والبلازما والغلاف الكهروضوئي، التي تعد جميعها اكتشافات جديدة حول هذه المنطقة من القمر.

ويعد موقع فوهة أطلس موقع غامض لم يتم استكشافه من قبل أي من المركبات الفضائية، أو حتى المهمات المأهولة السابقة، مما يجعل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر "واحدة من أهم المهمات المترقبة".

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