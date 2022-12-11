عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

درع مصر الواقي.. البرلمان يتصدى لمؤامرات الغرب بمواقف تاريخية

مجلس النواب
مجلس النواب

شنت بعض المؤسسات الغربية، حملات موجهة ضد مصر لتشويه صورتها أمام العالم، واتخذت من ملف حقوق الإنسان مدخلًا لتنفيذ أجندات بعض الجماعات والتيارات التي تترصد بمصر وترغب في زعزعة أمنها واستقرارها، بعد سلسلة النجاحات التي سطرتها القيادة السياسية على مدار أكثر من 8 سنوات من العمل الدؤوب.

ورغم ما واجهته الدولة المصرية من تحديات على جميع الأصعدة خلال عام 2022، إلا أن تكالب المؤسسات الغربية على تشويه مصر وطمس الحقائق أخذ ممسارًا تصاعديًا، وارفعت وتيرة ونبرة الإدعاءات الكاذبة مع النجاح التاريخي الذي حققته الدولة المصرية بقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ، والتي حولت أنظار العالم نحو مدينة السلام، بعد الصورة المبهرة التي رسمتها للعالم.

بيانات مسيسة

وتفاجئ الجميع بصدور بيان استفزازي مسيس يحمل بين طياته عدائية مطلقة لنجاحات وإنجازات غير مسبوقة في ملفات عديدة قدمتها الدولة المصرية، ومن بينها الملف الحقوقي، والذي رسخت فيه القيادة السياسية المفهوم الأوسع والأشمل لحقوق الإنسان، وترجمة ذلك في الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي موقف تاريخي يحسب لمجلس النواب في 2022، فقد فند ادعاءات البرلمان الأوروبي الذي أصدر تقريرًا مضللًا حول حقيقة الأوضاع الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.

موقف تاريخي للبرلمان

وأعرب مجلس النواب المصري، عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذى جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبى - غير المُبرر - فى استمرار نهجه الاستعلائي والوصائى تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استناداً إلى وقائع كاذبة- حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث فى الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلاً صارخاً فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

ورد مجلس النواب على زعم البرلمان الأوروبي بشأن حالة الطوارئ والذي أشار إلى أنها مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.

ومن جانب آخر، ذكر بيان المجلس، تناول القرار تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال.
 
وتضمن القرار حث السلطات المصرية للإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين مشيرًا إلى أنه تم اعتقالهم ظلمًا؛ والحقيقة أن هولاء المواطنون إما مقيدي الحرية تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا.

وذكر مجلس النواب أن البرلمان الأوربي أغفل عن عمد الإشادة أو الإشارة إلى ما بذلته مصر من جهود لإنجاح المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد في شرم الشيخ، بل على العكس حاول الانتقاص من ذلك الأمر من خلال الإشارة إلى وقائع مغلوطة عن تضييق السلطات المصرية على ممثلي المجتمع المدني المصري أثناء المؤتمر.

الرد على المشككين

لم يكن ذلك الموقف فقط هو الداعم للملف الحقوقي من قبل البرلمان، لكن أخذ ذلك أشكالًا عديدة، منها المشاركة في الحوار الوطني عبر عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والذي يعد ركنًا أساسيًا لدعم الملف الحقوقي، والمشاركة أيضًا بجهوده في لجنة العفو الرئاسي عبر عضوية أعضاء مجلس النواب، طارق الخولي ومحمد عبد العزيز.

كما برز الدور الفاعل لمجلس النواب في الدبلوماسية البرلمانية كأحد أدوات الدولة المصرية لتعزيز علاقاتها مع دول العالم، بما يحقق مصالح وأهداف الدولة في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

كما قامت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بدور كبير في إبراز الجهود التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية للقضاء على الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية. والحديث عن مبادرة حياة كريمة، والتي تعد أفضل المبادرات الإنسانية، هذا بجانب التأكيد على أن مصر في حاجة إلى دعم شركائها من دول الاتحاد الأوروبي ، وذلك بسبب الأزمة الحالية في الأمن الغذائي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية خصوصا أن مصر تستضيف الكثير من اللاجئين ويعاملوا معاملة المواطنين.

حقوق الإنسان البرلمان مجلس النواب البرلمان الأوروبي قمة المناخ حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في عيار 21

سكرانة وفوقتها بطريقتي .. اعترافات سائق فى واقعة التعدي على سائحة عربية

بعد استقرار دام 10 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

سعر الذهب اليوم في مصر والكويت والإمارات والسعودية

عرفت إني مبخلفش.. زوج فى المحكمة: أنقذوني بدل ما أقتلها

تنبيه هام للأمهات.. هؤلاء ممنوعون من التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

صفقتان جديدتان .. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق النادي الأهلي

ماتوا في حضن بعض حاملين كتاب الله.. تفاصيل وفاة 3 أطفال أشقاء بالقليوبية

ترشيحاتنا

صرف معاشات "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر.. الخميس القادم

تيك توك يهدد الصغار.. وخلاف عالمي بسبب التطبيق المثير للجدل|ماذا يحدث

بعد إطلاق المستكشف راشد.. حاكم دبي: نستهدف الوصول إلى القمر والزهرة

روقا والجزيري والونش.. 8 غيابات مؤثرة للزمالك أمام بيراميدز في الدوري

جوردان وأحد أحفاد نوح.. سر تسمية مملكة الأردن بهذا الاسم

درع مصر الواقي.. البرلمان يتصدى لمؤامرات الغرب بمواقف تاريخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب زيادة الوزن.. أعراض قصور الغدة الدرقية والسيطرة عليها في الشتاء

انتشر بالمدارس بشكل كبير.. أعراض الإصابة بالجدري وطرق حماية طفلك من العدوى

انتبه.. هذه الاحتياطات يجب اتباعها بعد حصول ابنك على تطعيم شلل الأطفال

شاهد ظاهرة غريبة تسطع في سماء أمريكا.. ماذا تكون؟

فيديو

لقاء المغرب وفرنسا .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم |تغطية خاصة

بسبب ملابسها غير المحتشمة.. ملكة جمال كرواتيا تثير الجدل في مونديال 2022

اللي مش عاجبه ملوش شغل.. مصطفى كامل يكشف رسوم حفلات الراب والمهرجانات

عن مطربي المهرجانات.. مصطفى كامل: "أنا راكب مرسيدس بس وهم راكبين رانجات"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ